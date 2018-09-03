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調查追蹤鳥類趨勢 麻雀和粉紅鸚嘴減少

發稿時間：2018/09/03 12:29

最新更新：2018/09/03 13:07

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行政院農業委員會特有生物研究保育中心和鳥友合作，在鳥類繁殖季節展開調查，範圍遍及台灣全島和離島，至今10年累積近50萬筆鳥類調查資料，掌握100多種常見鳥類趨勢變動，發現麻雀和粉紅鸚嘴（圖）呈下降趨勢。（王健得攝，特生中心提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年9月3日行政院農業委員會特有生物研究保育中心和鳥友合作，在鳥類繁殖季節展開調查，範圍遍及台灣全島和離島，至今10年累積近50萬筆鳥類調查資料，掌握100多種常見鳥類趨勢變動，發現麻雀和粉紅鸚嘴（圖）呈下降趨勢。（王健得攝，特生中心提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年9月3日

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）特生中心每年和300多名鳥友合作，在鳥類繁殖季節展開調查，範圍遍及台灣全島和離島，累積近50萬筆資料，掌握100多種常見鳥類趨勢變動，發現麻雀和粉紅鸚嘴呈下降趨勢。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心副主任李訓煌今天說，特生中心民國98年開始，每年3月到6月台灣鳥類主要繁殖季節展開「台灣繁殖鳥類大調查」，號召各地鳥友在各自認養樣區看鳥和數鳥，範圍遍及台灣全島、金門、蘭嶼等離島，海拔最高到玉山主峰。

李訓煌說，至今10年累積近50萬筆鳥類調查資料，運用這些資訊，目前可掌握100多種常見繁殖鳥類族群趨勢變動情形，占台灣繁殖鳥類種數近一半；鳥種族群明顯上升或下降狀況，可視為生態環境變化警訊。

李訓煌指出，研究團隊分析98年到105年資料顯示，周遭常見麻雀、棲息低海拔灌叢與草叢的粉紅鸚嘴族群呈現下降趨勢，需要提高警覺和關注；但也非每種鳥類族群增加就是好事，例如外來種家八哥族群趨勢持續成長，對本土鳥種和生態造成威脅也是一種警訊。

李訓煌說，台灣繁殖鳥類大調查為全民完成的公民科學活動，資料經匯集與檢核，開放在行政院環境保護署環境資源資料開放平台、台灣生物多樣性資訊入口網、eBird Taiwan賞鳥資料庫等，供全球共享運用鳥類資訊，讓辛苦蒐集的資料發揮多元價值。（編輯：李亨山）1070903

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