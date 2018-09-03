新左營轉乘屏東 台鐵優化列車啟航

台鐵局辦理「高鐵左營站轉乘台鐵至屏東地區服務優化工程」，以EMU500型電聯車進行列車車廂內服務設施優化更新，3日由交通部長吳宏謀（左2）及台鐵局長鹿潔身（左）、屏東縣長潘孟安（中）等人搖鈴啟航。中央社記者郭芷瑄攝 107年9月3日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）「高鐵左營站轉乘台鐵至屏東地區服務優化工程」今天中午啟航，交通部長吳宏謀和台灣鐵路局長鹿潔身強調，雖然站數增加，將盡量調節班次，讓新左營到屏東的轉乘不受影響。



台鐵為強化與高鐵連結成軌道系統網絡，提升轉乘旅客舒適與便捷性，在「前瞻基礎建設計畫」項下辦理「高鐵左營站轉乘台鐵至屏東地區服務優化工程」，以EMU500型電聯車進行車廂內服務設施優化更新，經費新台幣2.05億元，共優化15編組(60輛)車。



工程樣車組已於8月完工，台鐵局與屏東縣政府今天上午11時在屏東車站舉辦優化列車首航典禮。



吳宏謀致詞時表示，文明的國家不能沒有軌道系統，未來台灣的路網不論平行或斷面，包括鐵公路都會盤點，新左營到屏東的優化列車將盡量不影響新左營到屏東和潮州站的時間，轉乘時間的縮短是未來的目標。



吳宏謀表示，今天啟航的優化列車車廂外觀因應屏東縣明年舉辦台灣燈會，台鐵商請屏東縣政府規劃設計，結合高屏在地元素彩繪車廂外牆，希望明年台灣燈會能成為最成功燈會。



鹿潔身表示，優化車廂由中鋼製造，雖然預計明年8月底全部交車，但台鐵請中鋼能夠在4月就全部交車，明天開始將每天運行6列次，後續隨改造進度陸續增加投入營運，至10月份配合高雄地下化通車改點，優化車廂班次將增加至24列次，包括區間快16列次、區間車8列次。



高雄鐵路地下化通車後，從新左營到屏東將增加7個車站，屏東縣長潘孟安要求台鐵不能讓屏東人到新左營受太大影響。



鹿潔身表示，區間快車新左營到屏東行駛時間約32分，10月改點後區段尖峰班距將由原12分平均縮短為10分，離峰班距由原20分平均縮短為15分，理想轉乘時間，高鐵29列次直達車及尖峰時段平均於15分鐘內、離峰時段於25分鐘內完成，以減少轉乘時間成本。



吳宏謀、鹿潔身與潘孟安等人參觀首航的EMU500型優化電聯車，台鐵人員介紹，新列車車廂座椅更新，將原有直排式座椅更新為高椅背座椅，強化乘坐舒適度；車廂內部整體美化設計包含增設下拉式遮陽窗簾、廁所區域、手拉環更新等；增設兼具親子與殘障使用的多功能廁所；原有照明燈具更新為投射式燈具；強化地板結構及地板布為耐磨、明亮材質。（編輯：方沛清）1070903





台鐵局辦理「高鐵左營站轉乘台鐵至屏東地區服務優化工程」，以EMU500型電聯車進行車廂內服務設施優化更新，優化列車3日正式啟航，車身外觀並以彩繪為2019台灣燈會在屏東宣傳。中央社記者郭芷瑄攝 107年9月3日

台鐵局辦理「高鐵左營站轉乘台鐵至屏東地區服務優化工程」，優化列車3日正式啟航，交通部長吳宏謀（前右）與屏東縣長潘孟安（前左）親自體驗新車廂座椅舒適度。中央社記者郭芷瑄攝 107年9月3日