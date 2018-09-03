LINE Pay一卡通帳戶上線 可儲值轉帳乘車

（中央社記者江明晏台北3日電）LINE Pay今天宣布，「LINE Pay一卡通帳戶」正式上線，提供儲值、轉帳、分攤付款、生活繳費、乘車等功能，成為全台唯一從第三方支付跨足電子支付與電子票證的行動支付平台。



LINE Pay今天宣布，「LINE Pay一卡通帳戶」正式上線，一方面為LINE Pay用戶帶來更多服務，也將原有的一卡通使用者導引到行動載具中。



去年12月底，LINE Pay宣布投資全台唯一電子票證兼營電子支付業務的一卡通。一卡通在外流通電子票證數量約1500萬張，市占率達15%。



LINE說明，用戶今天只要將LINE更新至iOS 8.12.0以上、Android 8.13.3以上的版本，就能在LINE Pay介面中看到「儲值」、「生活繳費」、用戶間「轉帳」與「分攤付款」，以及可用來搭乘大眾交通工具的乘車碼等新功能，完成LINE Pay一卡通帳戶的註冊就能啟用。



服務上線後，將開放商戶申請成為合作通路，未來除陸續開通繳交水費、電費，也將增加更多使用場域，像是不同形式的大眾交通工具、夜市商圈、更多元的中小型商店等小額支付據點。



此舉也讓LINE Pay成為全台唯一一個從第三方支付跨足電子支付與電子票證業務範圍的行動支付平台。LINE Pay在台註冊用戶已累積超過320萬戶，全台超過9萬個據點。



此外，LINE Pay一卡通帳戶正式上線，今天起將為註冊用戶推出免費申請限量30萬張「LINE Pay聯名一卡通」；連結10家首波合作銀行的帳戶，包括聯邦銀行、新光銀行、台北富邦銀行、中國信託銀行、高雄銀行、玉山銀行、永豐銀行、中華郵政、土地銀行與台灣銀行，可儲值免收手續費，開啟自動儲值功能有指定回饋。（編輯：郭萍英）1070903