基隆嶼封島逾3年 林右昌：目標9月底開放

基隆市長林右昌（前左）3日前往視察有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼後表示，市府會在安全無虞的前提下盡快開放登島觀光，目標在9月底試營運。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年9月3日

（中央社記者王朝鈺基隆市3日電）有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼因受颱風侵襲，島上設施受損而封島逾3年進行整修，市長林右昌今天前往視察後表示，市府目標9月底開放登島觀光。



林右昌說，過去每逢颱風過境，基隆嶼碼頭堤根都會受損，這次整修不僅把堤根部加寬，消波牆也加高、加厚以抵禦強風大浪，另外，也把堤嘴加長，除可作為觀景平台外，也提高內港的靜穩度。



林右昌指出，基隆嶼島上的2項工程進度已超前，市府會在安全無虞的前提下盡快開放登島觀光，目標在9月底試營運，初期將免收資源保育及環境維護費用，僅收取娛樂漁船的船舶規費。



市府交通旅遊處長李綱表示，基隆嶼因受到颱風侵襲，碼頭及島上設施受損而封島，市府斥資逾新台幣7000萬元，整修公廁、臨海及登頂步道等設施，提供遊客及船隻泊靠更友善、安全的觀光環境。



李綱表示，市府未來將比照龜山島營運模式，採使用者付費，每人收取新台幣100元「基隆嶼資源保育及環境維護費」，預計明年初將費率送交議會審議。



另外，李綱指出，預計9月底至明年暑假前，以試營運方式開放有意經營登島的營業船舶提送營運企劃書，經市府核准後，按月繳納20噸以下2500元、20噸以上5000元船舶規費。（編輯：方沛清）1070903