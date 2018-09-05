南澳神秘沙灘意外頻傳 暫時封閉10天

宜蘭縣南澳神秘海灘日前發生4死1失蹤落海意外，為維護公眾安全，副縣長余聯興（圖）5日依照行政執行法與行政程序法等相關法令規定，公告當地即日起禁止進入10天，現場也派員管制。（縣府提供）中央社記者沈如峰傳真 107年9月5日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）宜蘭縣南澳神秘沙灘日前發生4死1失蹤落海意外。為維護公眾安全，縣府從今天起公告當地禁止進入10天，近日也將研擬管理辦法後再對外開放。



南澳鄉神秘沙灘2日接連發生兩起大浪捲人意外，宜蘭縣代理縣長陳金德昨天在縣務會議表示，縣府最快從5日起禁止遊客進出10天，期間也將邀集相關單位研擬管理辦法。



為了維護公眾安全，宜蘭縣副縣長余聯興今天上午率縣府人員前往神秘沙灘張貼公告，禁止民眾進入10天，現場也派員管制。余聯興說，只封閉10天，10天之後管理辦法出爐後，會重新對外開放。



他說，縣府依照行政執行法與行政程序法等相關法令規定，公告自9月5日至9月14日止，禁止民眾進入南澳神秘沙灘，管制範圍北起南澳溪口、南抵觀音隧道南口、東臨海岸線、西至蘇花公路。



他表示，在管制的10天內，神秘沙灘都會有警消人員在當地勸離想要進入的民眾，雖然目前沒有擅闖的相關罰則，但是警消人員還是會曉以大義。



余聯興也說，由於目前中央尚無專法管理沙灘車，且神秘海灘的管理涉及多個機關。近日，縣府將邀集海巡署、交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、林務局羅東林區管理處等單位，進一步研商管理辦法後再對外開放。（編輯：方沛清）1070905