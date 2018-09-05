生日數字777 超萌小食蟻獸最快年底亮相[影]

影片來源：臺北市立動物園 YouTube頻道

（中央社記者陳妍君台北5日電）107年7月7日剛在台北市立動物園誕生的小食蟻獸寶寶，因為生日數字有幸運的777，被取名為妞虎。園方表示，熱帶雨林區戶外活動場最快年底開放，屆時妞虎就會跟媽媽一起亮相。



市立動物園熱帶雨林區正在擴建中，未來居民也陸續進駐動物園。



原本棲息於南美洲熱帶雨林的小食蟻獸「黑妞」「高登」和「黑皮」來台一年多，很快就適應動物園安排的臨時照養環境。黑妞7月生下寶寶，因為小食蟻獸寶寶外生殖器不明顯，園方指出，寶寶6個月大時，將為牠採檢體驗DNA，確認性別。



保育員表示，因為小食蟻獸寶寶的生日跟吃角子老虎一樣有幸運777，所以叫「妞角子老虎」，但是這個名字太長，縮寫成「妞虎」。



園方指出，妞虎目前體長32公分，體重也從剛出生的306公克成長到1105公克，算是頭好壯壯；從交配時間判斷，妞虎的爸爸應該是黑皮。



妞虎現在除了喝奶和休息，也會抱住媽媽搭順風車出門逛逛。小食蟻獸屬夜行性，幾乎都是傍晚開始覓食；保育員混合螞蟻、水果、蜂蛹、食蟲飼料、水煮蛋、綠色蔬菜打成泥狀，並添加綜合維他命和鈣，補充媽媽「黑妞」的月子餐。



園方表示，這是動物園第一次繁殖小食蟻獸。南美小食蟻獸最愛的食物是螞蟻和白蟻，因為沒有牙齒，牠們進食得依賴又細又黏的長舌頭。



妞虎在媽媽進食時，會試著一起舔蟻窩，也會趴在媽媽腹側吸奶；牠喝奶時舌頭會伸出口腔外，但絲毫不影響吞嚥。



動物園指出，南美小食蟻獸大部分時間待在樹上，攀爬時尾巴就像手一樣有抓握能力。因為視力不好，牠們主要依賴聽覺和嗅覺，也喜歡在夜晚活動，如果白天醒來，隨時隨地都可以進入睡眠模式。（編輯：李錫璋）1070905