/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 北海道地震關西機場紀淑如
>rss

傳承時代記憶 高年級導覽帶你重新認識台灣

發稿時間：2018/09/06 12:07

最新更新：2018/09/06 12:07

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者廖禹揚台北6日電）「這些地方我去過、我走過，結合當地豐富的文化歷史，可以得到更深一層的認識」，64歲的姚其中投入古蹟保存及推廣教學近30年，在他腦中的地圖，是年輕人未曾見過的台灣。

姚其中退休前曾擔任公職27年，在台南、澎湖、台中及台北都有2年以上居住經驗，透過認識各方人士、深入體驗當地風土民情，姚其中對這片土地產生更深刻的感情。

「當年民政局推出古蹟公車，首站就在中山堂，專門辦裡推廣古蹟的戶外教學，我就去當了志工。」姚其中在1989年與同好組成台北市古風史蹟協會，近30年來投身古蹟保存與推廣教學，「我自己也學到很多，教學相長」。

「104高年級」協理李明倫指出，許多「高年級」與姚其中一樣，可能居住在一個地方長達三、五十年，熟悉當地變化，有深厚感情，「有這樣的情感與記憶，更適合做導覽分享的工作」。

李明倫表示，台灣邁入高齡社會，平均退休年齡58歲，但平均壽命逾80歲，而根據國發會統計，台灣65歲以上人口勞動參與率僅約8%，遠低於日韓等主要國家的2成，甚至3成，退休後的這20、30年要如何度過，值得思考。

根據104調查，整體「高年級」只有半數滿意退休生活，其中「貢獻型」滿意度最高，達75%感到滿足，每天遊山玩水的「玩樂型」約50%滿意，「照顧型」則只有25%感到滿意；因此，104從去年起為高年級生打造平台「104高年級」，媒合高年級生透過教學、演講、當志工、顧問、導覽解說方式貢獻所長，充實退休生活。

活動中以導覽占比57%最高，104高年級今年決定擴大辦理高年級導覽計畫，徵集全台各地高年級生「腦海中的地圖」，傳承對這塊土地的記憶。

各區域場次包括北區9月30日至10月14日、南區10月28日至11月4日、中區11月18日至11月25日、東區12月9日至12月16日。（編輯：鄭雪文）1070906

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他生活新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP