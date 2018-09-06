傳承時代記憶 高年級導覽帶你重新認識台灣

（中央社記者廖禹揚台北6日電）「這些地方我去過、我走過，結合當地豐富的文化歷史，可以得到更深一層的認識」，64歲的姚其中投入古蹟保存及推廣教學近30年，在他腦中的地圖，是年輕人未曾見過的台灣。



姚其中退休前曾擔任公職27年，在台南、澎湖、台中及台北都有2年以上居住經驗，透過認識各方人士、深入體驗當地風土民情，姚其中對這片土地產生更深刻的感情。



「當年民政局推出古蹟公車，首站就在中山堂，專門辦裡推廣古蹟的戶外教學，我就去當了志工。」姚其中在1989年與同好組成台北市古風史蹟協會，近30年來投身古蹟保存與推廣教學，「我自己也學到很多，教學相長」。



「104高年級」協理李明倫指出，許多「高年級」與姚其中一樣，可能居住在一個地方長達三、五十年，熟悉當地變化，有深厚感情，「有這樣的情感與記憶，更適合做導覽分享的工作」。



李明倫表示，台灣邁入高齡社會，平均退休年齡58歲，但平均壽命逾80歲，而根據國發會統計，台灣65歲以上人口勞動參與率僅約8%，遠低於日韓等主要國家的2成，甚至3成，退休後的這20、30年要如何度過，值得思考。



根據104調查，整體「高年級」只有半數滿意退休生活，其中「貢獻型」滿意度最高，達75%感到滿足，每天遊山玩水的「玩樂型」約50%滿意，「照顧型」則只有25%感到滿意；因此，104從去年起為高年級生打造平台「104高年級」，媒合高年級生透過教學、演講、當志工、顧問、導覽解說方式貢獻所長，充實退休生活。



活動中以導覽占比57%最高，104高年級今年決定擴大辦理高年級導覽計畫，徵集全台各地高年級生「腦海中的地圖」，傳承對這塊土地的記憶。



各區域場次包括北區9月30日至10月14日、南區10月28日至11月4日、中區11月18日至11月25日、東區12月9日至12月16日。（編輯：鄭雪文）1070906