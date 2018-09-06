北市部分路段自主開單繳費 享停車8折優惠

台北市交通局與業者合作，在松智路、長春路與和平東路1段推出自主開單繳費服務。綠創新科技公司系統規劃部副總經理詹正中說明自主開單繳費使用方式。中央社記者陳妍君攝 107年9月6日

（中央社記者陳妍君台北6日電）不少車主常為找不到停車位頭痛，台北市交通局與業者合作，在松智路、長春路與和平東路1段推出自主開單繳費服務；下載App就能查詢空的車位，自主開單繳費還可享停車8折優惠。



交通局上午舉行「台北市路邊停車服務再進化，享優惠」記者會，宣布與宏碁智通、綠創新、歐特儀等業者合作，今天起在松智路（市府東門廣場）、長春路（林森北路到新生北路間）與和平東路1段（新生南路2段到泰順街間）試辦「自主開單繳費」服務。



車主在這些路段停車前，可下載個別業者App，即可查詢是否有空的停車位，節省找尋車位的時間並減少廢氣排放；車輛停妥後，車主可透過App自主開單繳費，或利用路旁具有車牌辨識功能的感測設施（Parking Meter）自動開單。



目前共有44個停車格位試辦這項服務。交通局表示，即日起到明年3月底，完成自主開單並透過台北市政府智慧支付平台（pay.taipei）、全國繳費網或銀行繳費成功，可享停車費優惠。



停車管理工程處指出，在北平東路、忠孝東路5段、金山南路2段及民生東路3段，還有54個停車位將開辦這項服務，預計9月底前陸續上路；後續也規劃在延平南路與公園路進一步擴大試辦自主開單繳費。



綠創新科技公司系統規劃部副總經理詹正中表示，在長春路試辦路段，車主可直接在停車計費器上刷悠遊卡支付，也可透過易停網App註冊會員，以手機付費。



他指出，民眾若完成自主開單，並利用悠遊卡或易停網App付費，他們加碼優惠車主第1個小時停車費7折（限定長春路試辦路段），第2個小時起恢復8折優惠。（編輯：梁君棣）1070906