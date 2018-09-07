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北市花卉中心展珍稀盆景 展期到16日

發稿時間：2018/09/07 15:00

最新更新：2018/09/07 15:51

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台北市政府公園處與台北市盆景協會首度合作，7日起到16日在花卉試驗中心展出30盆珍稀盆景，並搭配水墨畫一起呈現。中央社記者陳妍君攝 107年9月7日台北市政府公園處與台北市盆景協會首度合作，7日起到16日在花卉試驗中心展出30盆珍稀盆景，並搭配水墨畫一起呈現。中央社記者陳妍君攝 107年9月7日

（中央社記者陳妍君台北7日電）台北市政府公園處與台北市盆景協會首度合作，今天起到16日在花卉試驗中心展出30盆珍稀盆景，包括2017漢風盆景展得獎作品，搭配水墨畫一起呈現，歡迎民眾前往參觀。

古今藝術交流協會榮譽創會長顏子景表示，這次展出盆景包括模仿蘇州光福司徒廟4株千年古柏的作品「清奇古怪」、以金門「虎斑榕」樹身嫁接「綠島榕」葉片的盆景，還有多株樹身呈現已白骨化的「舍利幹」與健康樹皮共存的珍貴真柏盆景。

菲律賓盆栽協會會長戈彪（Bobby Gopiao）現身展場觀摩。他指出，今天展出的作品都很美，菲律賓每年5月也會舉辦年度盆景大展，展出約180株盆景；各省的盆景協會每年會舉行約30場盆景展，規模就跟今天的展覽比較類似。

花卉試驗中心主任宋馥華表示，8、9、15、16日上午10時與下午2時於展覽現場有盆景賞析講座；10到14日下午2時還有植物義診活動，協助民眾解決與植物相關的疑難雜症。

另外，盆景展期間，每天前10名現場上「台北新花漾」臉書粉絲團按讚、分享置頂貼文的民眾，可獲得林語堂故居門票1張；持盆景展紀念章到周邊多個店家消費，還可享9折優惠。詳情可上「台北新花漾」粉絲團查詢。（編輯：李亨山）1070907

台北市政府公園處與台北市盆景協會首度合作，7日起到16日在花卉試驗中心展出30盆珍稀盆景，吸引民眾駐足合照。中央社記者陳妍君攝 107年9月7日台北市政府公園處與台北市盆景協會首度合作，7日起到16日在花卉試驗中心展出30盆珍稀盆景，吸引民眾駐足合照。中央社記者陳妍君攝 107年9月7日
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