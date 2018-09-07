茄苳樹王文化生態公園啟用 林佳龍：人樹共生

台中市西區茄苳樹王文化生態公園7日啟用，市長林佳龍（右7）與各界來賓共同主持啟用儀式；林佳龍也表示，期待以這座公園為起點，逐步改善周邊地景，就像漣漪一樣擴散出去。中央社記者郝雪卿攝 107年9月7日

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市西區茄苳樹王文化生態公園今天啟用，市長林佳龍表示，園區展現台中對歷史文化的重視，市府會持續擴大改善周遭地景，只要經過台灣大道，就能看到「台中人的故事」。



位於台中市西區的千年茄苳樹，樹高約30公尺，樹冠面積1500平方公尺，為台灣平地最老、最大的茄苳樹，被譽為「台中之寶」。由市府規劃的「茄苳樹王文化生態公園」今天啟用，林佳龍在台中市建設局長黃玉霖、西區區長陳麗珠、台中市議員江肇國等人陪同下主持啟用儀式。



建設局表示，民國102年建商原本預計在茄苳公園旁的土地上興建大樓，林佳龍於立法委員任內，曾召開公聽會提出千年茄苳樹王棲地保育改善計畫。上任市長後，即推動「搶救茄苳樹王三部曲」，先從棲地改善，再向大樓建商協調換地、拆除婦幼活動中心，最後投入1470萬元，營造總面積約0.6公頃的「茄苳樹王文化生態公園」。



林佳龍表示，台中市很幸運，能在西區後龍里擁有一棵千年茄苳樹王公，這些年來因都市開發，破壞老樹棲地，為維護老樹的生長環境，市府發動「搶救茄苳樹王三部曲」，從搶救老樹、還地於樹到人樹共生，今天茄苳樹王文化生態公園正式啟用，也見證了這個地方的生態史。



林佳龍指出，市府拆除婦幼活動中心後，還意外發現了湧泉，這是老樹活到千年最重要的原因，市府要記錄文化歷史，同時做好生態教育，保存老樹，也就保存了人的生態文化，而能永續發展。期待由這個公園作為起點，逐漸改善周邊地景，就像漣漪一樣擴散出去，只要行經台灣大道，就能看到「台中人的故事」。（編輯：李亨山）1070907