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高雄19日起停水32小時 影響59萬戶

發稿時間：2018/09/11 12:11

最新更新：2018/09/11 12:30

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台灣自來水公司11日宣布，19日凌晨零時起高雄地區將停水32小時。（中央社檔案照片）台灣自來水公司11日宣布，19日凌晨零時起高雄地區將停水32小時。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北11日電）配合坪頂淨水廠改善工程，台灣自來水公司今天宣布，19日凌晨零時起高雄地區將停水32小時，預估停水逾33萬戶、近26萬戶水壓降低，籲請民眾提早儲水備用。

台水表示，為改善南部地區主要水庫營運功能，加強上游集水區水域環境保護及有效提升水源備援與常態供水能力，台水配合辦理坪頂淨水場改善工程；為減少因工程因素停水次數，台水規劃一併辦理大崗山廠管線2200mm內套環維修工程，完工後可望降低管線漏水、提高售水率。

本次停水時間訂為19日凌晨零時至20日上午8時，共計32小時，若遇豪雨或發布颱風警報則取消施工停水。

停水區域包括高雄市鼓山區、左營區、大樹區（義大世界及宿舍）、鳥松區（夢裡里、大華里、鳥松里）、岡山區（嘉興里、華崗里、大莊里、潭底里、嘉峰里、三和里）、橋頭區、燕巢區（角宿里、鳳雄里、橫山里）、彌陀區、梓官區、大社區（含大社工業區）、楠梓區（含楠梓加工區）、仁武區（含仁武工業區）、阿蓮區（峰南里 峰北里除外）、路竹區（甲南里、甲北里、下坑里、竹園里），計停水戶數33萬1395戶。

水壓降低區域包括三民區、苓雅區、岡山區（嘉興里、華崗里、大莊里、潭底里、嘉峰里、三和里除外），計水壓降低戶數25萬9783戶。

台水提醒民眾提早於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉儲水機電源，並慎防火警；復水後，可將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。詳細停水資訊可至台水網站（https://goo.gl/vAyZRK）查詢，或撥打免付費客服電話1910尋求協助。（編輯：張良知）1070911

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