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台塑生醫專家教你撇步 遠離腸癌骨鬆

發稿時間：2018/09/14 08:30

最新更新：2018/09/14 08:30

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（中央社記者韋樞台北14日電）台塑企業旗下台塑生醫「i醫健康管理中心」明天在管理中心舉行免費健康講座。台塑生醫表示，這次挑選大腸癌、體質疏鬆常見的病症，讓醫師、營養師和體適能教練來教導遠離之道。

台塑生醫表示，國人講究食物清淡少油者相當多，但這樣並不代表絕對健康，況且台灣富有「美食王國」美稱，國人飲食習慣及偏好卻造就大腸癌罹癌率全球第一，顯然中間有很多迷思待化解。

另外，國人熱衷慢跑、健走、健身，但國人骨質疏鬆比率卻仍居高不下，不知不覺骨質流失，等到發現狀況不對或危及生命安全時已太晚，其實這些都可以事先預防。

台塑生醫「i醫健康管理中心」醫師丘亮表示，骨質疏鬆是指骨骼內的質密度降低（骨質量減少）、孔隙增大，變成許多疏鬆的空洞；根據國內統計，60歲以上的人口中16%患有骨質疏鬆症，其中8成是女性，女性發生率為男性的4倍，停經25年以後將近一半的婦女都有骨質疏鬆。

丘亮指出，骨質疏鬆的骨骼在外型上如同正常骨骼，但事實上骨骼已變得又薄又脆，即使輕微碰撞壓擠，都會造成損傷（骨折）。而經常發生骨折的部位為腕部、肩部、髖部及脊椎，這些可能輕微外力如抱小孩、提重物都可能造成骨折，如同隱形殺手，不可不慎。

他強調，減少骨折發生才是治療質疏鬆症的主要目標。骨質疏鬆的預防必須攝取適量鈣及維他命D等均衡飲食、適當日曬多運動以增加柔軟度及肌肉力量。

台塑生醫指出，明天10時到12時由丘亮主講「讓專業團隊教您做好骨質保健」，13時30分到15時30分由醫師陳邦基主講「從正確飲食及運動助您顧腸保胃」，另外再搭配營養師林芷儀和體適能教練劉寰昌等提供客製化的飲食、運動方案，教導大家有效管理健康並擺脫疾病，更貼近自己的個人健康需求。

講座地點位於桃園市龜山區復興一路8號5樓（A8環球購物中心5樓）的「i醫健康管理中心」。（編輯：郭萍英）1070914

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