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填補社福缺口 金融有愛聯合捐贈逾1.1億

發稿時間：2018/09/14 18:34

最新更新：2018/09/14 18:34

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（中央社記者潘智義台北14日電）台灣期貨交易所今天舉辦「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈儀式，期交所等7家金融周邊機構再次投入新台幣3000萬元，累計捐贈金額已突破1億1000萬元。

金融監督管理委員會副主委張傳章在「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈儀式致詞時表示，台灣目前人口約2357萬人，低收入及中低收入戶約63萬人，占總人口2.6%。

張傳章指出，除了符合資格的中低收入戶，再加上無法領取政府相關低收入或中低收入補助，屬於「近貧」的社福邊緣戶，在豐衣足食的寶島台灣，其實仍有很多連取得基本生活物資都有困難的家庭，需要大家發揮愛心幫助。

他說，期交所與金融周邊機構共同辦理「金融有愛－食(實)物銀行」，補足政府的缺口，讓不具政府福利補助資格的近貧戶，獲得社會扶助，幫助其度過困境。

新竹縣社會處長李國祿直言，訪視需要協助的家庭或流浪漢時，聽到社會處長到訪，原本不願起身面對，但一聽到有帶實物發放，馬上起身，金融周邊機構捐贈的生活日用品真的很管用。

苗栗縣社會處長范陽添也說，拜訪低收入戶，有帶「實物包」，他們比較願意開門；補助低收入戶，錢都花在刀口上，金融周邊單位的捐贈，正好補足社福預算的不足之處。

期交所表示，自104年起響應金管會號召，邀集周邊金融機構參與「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈活動，共同幫助偏鄉地區經濟貧困、遭逢急難的弱勢家庭度過生活困境。過去3年來累計捐贈物資金額達8100萬元，已幫助超過11萬戶家庭、41萬多人次，受助家庭多數是不符合政府的福利照顧資格，但實質上卻是生活困難極需幫助的邊緣戶。

「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈儀式由金管會副主委張傳章、證期局主任秘書簡宏明及期貨公會理事長糜以雍見證。捐贈單位由期交所總經理黃炳鈞、證交所副總經理林長慶、集保結算所主任秘書景廣俐、合庫金控總經理黃伯川、華南金控董事長吳當傑、台灣中小企銀董事長黃博怡、總經理施建安及聯徵中心董事長郭建中等代表出席，並由各縣市政府社會局處代表受贈。（編輯：李信寬）1070914

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