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核安演習登場 原能會：會發送兩種警報簡訊

發稿時間：2018/09/15 12:53

最新更新：2018/09/15 12:53

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（中央社記者朱則瑋台北15日電）原能會今天在核一廠附近區域舉辦核安演習，官員表示，會發送兩種警報簡訊，第一種是國家級警報，全新北市都收得到，第2種是區域型簡訊，會發送給核一廠鄰近區域的民眾。

核一廠1號機、2號機運轉執照將分別於今年12月5日、明年7月5日到期，後續將進行除役作業，原子能委員會選定核一廠舉行107年核安第24號演習實兵演練，今天並在白沙灣、富基海港、淺水灣停車場、老梅國小等地區進行演練，模擬事故發生時的疏散、應對作為。

原能會核能技術處長廖家群表示，除了演練外，也會發送警報簡訊，這次會發送兩種警報簡訊，第一種為國家級警報，發送對象為全新北市民，而為了不讓民眾恐慌，簡訊內容清楚標示「核子事故警報測試」，且還特別加註英文版本，藉此也能讓外國遊客了解狀況；第2種則為區域型簡訊，範圍鎖定在核一廠周邊區域。

廖家群指出，核安演習期間發送簡訊已經施行一陣子，除了會透過網站、臉書等方式宣導外，這次新北市政府也已發公文給各區公所，希望把資訊轉知給所有民眾。

今天演習會執行遊客勸離、民眾室內掩蔽、環境輻射監測、無人機災防應用及防護站開設等演練。廖家群說，早上在白沙灣海水浴場進行勸離等工作，雖然天候不佳，但整體演練過程還算順利，下午會繼續進行水源、漁獲輻射取樣偵測等演練。（編輯：李信寬）1070915

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