鴻海簽署四方合作協議 打造花旗參一條龍產業

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）鴻海集團健康科技事業群在美簽署四方策略合作協議，鴻海花旗參品牌獲得供應源頭，並將在美國威州研究抗癌，未來5年將為威州帶來上百個就業機會。



鴻海集團健康科技事業群於美國中部時間18日在威斯康辛州州長華克（Scott Walker）見證下，與威州花旗參協會GBW（Ginseng Board of Wisconsin），以及全美花旗參供應商許氏人參（HSU'S Ginseng）簽署策略合作協議，掌握花旗參供應源頭，並獲得許氏人參經驗傳承與技術支援。



未來鴻海提供高階檢驗科技與生產製造能力，打造全新的花旗參品牌。今年2月鴻海集團健康科技事業群推出自有品牌「鴻參」，獲得威州花旗參協會與前三大供應商協助。



鴻海表示，此次合作除了從源頭掌握品質之外，還將與Madison大學、UW Carbone Cancer Center等威州當地學術機構合作，參與花旗抗癌症的相關研究，未來花旗參將導入生化科技，成為鴻海對抗癌症的生力軍。



看好花旗參在中國市場的發展潛力，鴻海與中國大陸厚樸投資也在同一天簽署策略合作協議，設立合資公司負責「鴻參」及其相關業務在中國的發展。厚樸投資旗下公司將為「鴻參」系列產品提供銷售管道。



鴻海指出，透過與威州花旗參協會、許氏人參以及厚樸集團的三方策略合作，「鴻參」不僅打造從源頭、技術到通路一條龍產業鏈，未來5年更將為威州帶來上百個就業機會。（編輯：鄭雪文）1070919