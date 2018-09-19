消保處：中秋月餅約27%漲價 漲幅低於10%

（中央社記者顧荃台北19日電）中秋節將近，行政院消保處今天表示，今年約有27%的月餅價格上漲，其中約9成漲幅在10%以下，月餅價格尚稱平穩。



行政院副院長施俊吉今天召開「穩定物價小組」會議，關心節前應景農產品供應情形及「0823水患」後的復耕復養狀況。



消保處「中秋節月餅價格變動情形」報告表示，今年蒐集量販店、超市及便利商店的月餅型錄價格，與去年相同品項價格相比，有6成3月餅價格不變；另有2成7月餅價格上漲，其中有9成3漲幅在一成以下，今年月餅價格尚稱平穩。



施俊吉表示，目前各種農產品供應充裕，但若發現異常，請農委會務必妥為查處，並依市場需求適時啟動多元蔬菜調配措施。



在0823水患影響方面，農委會表示，8月23日中南部豪雨，農業災損總計新台幣8.7億元，農委會所屬試驗改良場所災後立即組成產業技術服務團，下鄉協助農漁民，加速辦理復耕復養工作；為穩定農產品供應，也已協調農民團體及相關產業單位增加供貨，近期農漁畜禽產品供應數量及價格已漸趨穩定。



農委會說，近年推動分散蔬菜產區及輔導農民興設結構加強型溫網室，以分散降低風險，提高蔬菜颱風豪雨的耐受能力，在此次0823水患明顯發揮功效，將持續推動相關措施，保障農民收益及穩定災後蔬菜供應。



施俊吉指出，為協助農、林、漁、牧業者分散農業經營風險，農委會自104年起已陸續推動試辦保險品項，累積辦理經驗，作為建立農業保險制度的基礎。請農委會持續擴大試辦品項，參考其他國家實施農業保險經驗及法規制度，期盼早日完成農業保險專法的立法。（編輯：張良知）1070919