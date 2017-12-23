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勞團遊行結束部分民眾未離去 警不排除驅離[影]

發稿時間：2017/12/23 20:37

最新更新：2017/12/23 22:38

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反勞基法修惡大遊行23日登場，晚間約6時主辦單位已宣布活動結束，但仍有部分民眾持續占據街頭，呼口號進行抗爭，道路交通也因此受到影響。中央社記者劉建邦攝　106年12月23日反勞基法修惡大遊行23日登場，晚間約6時主辦單位已宣布活動結束，但仍有部分民眾持續占據街頭，呼口號進行抗爭，道路交通也因此受到影響。中央社記者劉建邦攝　106年12月23日

（中央社記者余曉涵、劉建邦台北23日電）勞團今天傍晚宣布遊行結束，仍有部分民眾轉往台北車站、重慶南路及西門町一帶，警方強力戒備，目前人群從中華路一段轉至北門，還有民眾與騎士衝突，警方不排除驅離。

由多個勞工團體發起的「1223反對勞基法修惡大遊行」，主辦勞團晚間6時宣布活動結束，明年1月5日再上街頭，但仍有民眾占據街頭，先是移往台北車站，造成忠孝西路嚴重塞車，接著轉進重慶南路一段和衡陽路口，意圖衝向總統府，警方出動大批警力，在晚間8時戒備。

民眾於是轉向中華路一段，目前西門町交通嚴重阻塞，抗議民眾仍不願離去，造成附近交通大亂，還有民眾跟騎士發生衝突，目前群眾在北門及西門町一帶流竄。

由多個勞工團體發起的「1223反對勞基法修惡大遊行」，下午近3時從民進黨中央黨部前出發，主辦單位規畫路線是行經北平東路、中山北路、行政院、忠孝西路、重慶南路、襄陽路、公園路、青島西路、中山南路、濟南路、最後回到立法院群賢樓前。

遊行隊伍下午3時許經過行政院後方北平東路時，因遊行路線和申請核准路線不同，轄區中正一分局第一次舉牌，但在隊伍抵達中山北路一段，勞團認為警方刻意派員和隊伍同行，雙方爆發多起衝突，且衝破警方防線，直接往行政院方向移動，並占據忠孝西路一段路口。

下午5時34分，勞團擬衝撞行政院，再度跟警方發生嚴重推擠，桃園市產業總工會顧問毛振飛晚間6時餘宣布解散，團結工聯祕書長黃育德表示，明年1月5日的立法院臨時會院會將再上街頭抗議。

但高教工會研究員陳柏謙則說，若現場民眾願意留下，會繼續陪民眾占領中山北路和忠孝東、西路口。

台北市警方則持續派員在各路口戒備，行政院前同樣也是派駐大批警力，警方不排除要驅離民眾。1061223

影片來源：中央社
影片來源：中央社
反勞基法修惡大遊行23日登場，晚間約6時主辦單位已宣布活動結束，但部分民眾持續在街頭抗爭，圖為人潮占據中華路一段的捷運西門站前，車輛暫無法通行。中央社記者余曉涵攝　106年12月23日反勞基法修惡大遊行23日登場，晚間約6時主辦單位已宣布活動結束，但部分民眾持續在街頭抗爭，圖為人潮占據中華路一段的捷運西門站前，車輛暫無法通行。中央社記者余曉涵攝　106年12月23日
反勞基法修惡大遊行23日登場，晚間約6時主辦單位宣布活動結束，部分民眾仍持續街頭抗爭，高舉標語占據路口，導致車輛通行受阻。中央社記者劉建邦攝　106年12月23日反勞基法修惡大遊行23日登場，晚間約6時主辦單位宣布活動結束，部分民眾仍持續街頭抗爭，高舉標語占據路口，導致車輛通行受阻。中央社記者劉建邦攝　106年12月23日
不滿勞基法修惡，勞團23日號召群眾遊行，過程中與警方爆發數起衝突，隊伍占路口、試圖衝撞行政院，主辦勞團晚間約6時宣布活動結束，但仍有部分群眾不願散去。中央社記者張建邦攝 106年12月23日不滿勞基法修惡，勞團23日號召群眾遊行，過程中與警方爆發數起衝突，隊伍占路口、試圖衝撞行政院，主辦勞團晚間約6時宣布活動結束，但仍有部分群眾不願散去。中央社記者張建邦攝 106年12月23日

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