學者看川普個人主義 恐增加俄中影響力

（中央社記者顧荃台北23日電）回顧2017國際情勢，學者今天在一場座談會上聚焦美國總統川普展現的個人主義與現實主義，致使國際局勢增加混亂，朝鮮半島陷入僵局，讓其他大國如俄羅斯、中國有機會增加影響力。



中華民國國際關係學會上午舉行「2017年國際暨兩岸情勢的回顧及展望」座談會，分析歐洲、拉丁美洲、東北亞、東南亞、美中關係與兩岸等情勢。



在美國外交政策上，淡大國際研究學院院長王高成說，美國總統川普上任後跟前任總統歐巴馬形成強烈對比，他反全球化、反貿易自由化、不喜歡多邊主義等；外交政策上有明顯現實主義的傾向，只重視利益，而不重視價值觀。個人主義表現在外交上，很多即興式發言，使美國外交政策看似政出多門，國際局勢增加混亂，讓其他大國如俄羅斯、中國，有機會增加影響力。



政治大學外交系教授劉德海說，對東北亞影響最大的也是川普因素，在日本方面，美國退出TPP（跨太平洋夥伴協定），改由日本主導CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）；2018年日本最大的壓力，也是美日的雙邊經貿協議，美國要求日本全面開放農業市場。



在北韓方面，劉德海表示，川普採用「極限施壓」策略，朝鮮半島陷入僵局，北韓宣布成為核武國家，因川普的不確定性，中俄首度聯手在北韓問題上採取一致立場。明年1月美國與北韓等相關國家將在加拿大對話，朝鮮半島危機有望能改善。



政大國關中心研究員劉復國則指出，與東北亞不同，川普上台後對東南亞不感興趣，東協十國全部倒向中國大陸；特別是過去親美的菲律賓，在中國大陸容許菲律賓漁民到黃岩島捕魚，並大力支援菲國長達5個月對恐怖組織的戰爭後，菲律賓總統杜特蒂甚至提到希望跟大陸聯合軍演。



他說，菲律賓對恐怖份子的戰爭雖獲得軍事勝利，但這些人是否會化整為零流竄到東南亞，影響到安全，值得關注；此外明年大陸即將與東協進行南海行為準則談判，也將對台灣產生影響。



至於兩岸關係方面，台大政治系教授左正東表示，今年是兩岸開放探親30週年，本是有意義的一年，但卻發生司法、外交與航行戰等「三戰」，對立升高。兩岸未來發展，可能要兩岸高層有更深、更強的共識，未來的路才能走得下去。1061223