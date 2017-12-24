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藍盼本週完成總預算案審查 綠：大挑戰

發稿時間：2017/12/24 12:09

最新更新：2017/12/24 12:09

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨團首席副書記長李彥秀今天說，原則是希望在正式會期前，總預算案能在委員會中完成審查；民進黨團書記長何欣純則說，希望本週能完成所有的預算案的審查，但是個大挑戰。

立法院第9屆第4會期剩下最後一週，包括教育及文化、財政、外交及國防、司法及法制等委員會，中國國民黨本週的輪值召委，繼續排審107年度中央政府總預算案的審查，盼能在正式會期結束前，完成總預算案的審查。

民主進步黨立法院黨團書記長何欣純今天向中央社記者表示，希望在會期的最後一週，能夠把所有的總預算案審查完畢，不過這是非常大的挑戰；但若是無法如期處理完畢，就要到臨時會中處理了，且可能會將委員會中尚未審查完畢的預算案，抽出逕付二讀，直接在院會中處理。

李彥秀則向中央社記者表示，黨團跟黨團的輪值召委本來就有共識，在正式會期前完成年度總預算案的審查，原則希望在正式會期前，總預算案在委員會完成第一輪的預算審查程序，在臨時會時進入朝野協商。

李彥秀說，面對民進黨團可能將總預算案抽出逕付二讀的可能，國民黨團仍堅持總預算案應該在委員會完成實質審查，不排除要求延會或是採取其他議事杯葛手段。也呼籲民進黨不要一再用粗暴的程序處理議事，一再壓縮朝野互信，只會讓執政道路更加顛簸。

此外，立法院經濟委員會召集委員邱志偉本週再度排審礦業法修正草案，何欣純表示，就看本週是否能順利審查，趕在29日的院會中完成二、三讀。至於空污法修正草案，若是順利會在29日完成一讀程序，待臨時會時視總預算案、勞基法修正案、稅改等案的處理狀況，若有時間就就繼續處理空污法修正案，若來不及，就會列為下會期最優先的法案。

李彥秀說，樂見礦業法朝好的方向修正通過，細節部分尊重經濟委員會個別立委的意見；至於空污法修正案，雖然不應將臨時會常態化，但民進黨如果要召開，支持攸關民眾呼吸權的空污法修正案排入臨時會審查。1061224

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