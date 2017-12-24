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外交部新文宣品 明信片秀國際合作成果

發稿時間：2017/12/24 13:57

最新更新：2017/12/24 14:07

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外交部近期推出套裝明信片，涵蓋台北賓館外觀、國際合作發展計畫等意象，盼促進外界對外交工作與國際合作成果的了解。中央社記者侯姿瑩攝 106年12月24日外交部近期推出套裝明信片，涵蓋台北賓館外觀、國際合作發展計畫等意象，盼促進外界對外交工作與國際合作成果的了解。中央社記者侯姿瑩攝 106年12月24日

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）為進行國際宣傳，外交部推出新文宣品，首度印製明信片，涵蓋外交部建築、國際合作發展計畫、跨國文化交流活動、國際青年交流等意象，促進外界了解外交工作與國際合作成果。

外交部發言人李憲章接受中央社訪問時表示，外交部約2週前印製完成800、900份套裝明信片，用以致贈來訪的外國政要，以及赴外交部參訪的國內團體。

他說，這些明信片呈現「外交部本身意象、外交具體成果」，明信片可以當成書籤，也可以郵寄給親友。

套裝明信片每套共有12張明信片，包括外交部建築意象；夜晚的台北賓館；「亞太文化日」及「拉丁美洲及加勒比海友邦台灣嘉年華」等跨國文化活動；以及國際青年大使等促進青年國際參與的活動照片。

另外，外交部表示，人道援助與國際關懷是台灣重要軟實力之一，也是外交工作重點，明信片也收納馬紹爾群島「園藝栽培結合營養提升」、布吉納法索「農田水利及水稻生產」以及薩爾瓦多「一鄉一特產（袖珍陶）」等3項計畫的照片，展現國際合作成果。

明信片也包括外交部今年7月正式成立的臉書粉絲專頁意象，以及民國104年在YouTube影音平台成立的「潮台灣」（Trending Taiwan）頻道的代表性圖像，介紹外交部透過新媒體進行國際宣傳的成果。1061224

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