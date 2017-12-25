延會或臨時會處理總預算 蘇嘉全籲再想想

（中央社記者蘇龍麒、溫貴香台北25日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商勞基法初審時會議程序爭議，但無共識。國、親兩黨團主張延會處理總預算案，民進黨堅開臨時會，蘇嘉全呼籲朝野再想想。



蘇嘉全上午召集朝野協商，協商內容包括攸關一例一休再修正的勞基法部分條文修正草案在委員會初審時的議事錄問題、多項法案等。



徐永明發言時表示，當時委員會議事錄登載不實、應屬無效，要求勘驗當時的錄音、錄影，因為當時會議主席、民進黨立委林靜儀宣布散會，在場立委是有異議的，因此認定議事錄有問題，要求再開聯席會議確認議事錄。



蘇嘉全說，如果朝野是爭執議事錄有沒有確定，與初審結論提報院會，兩者間沒有妨害。



國民黨立法院黨團書記長林為洲說，如果議事錄登載錯誤，議事程序可以繼續進行嗎？他無法接受蘇嘉全的說法。



柯建銘說，勞基法部分條文修正草案初審時，徐永明占據發言台11小時才排除，林為洲只有56秒就被拉下來，「對你很忍耐」。



徐永明則回說，這是妨害自由。柯建銘說，「你就去告嘛」、「我們大家就面對嘛」、「你這政治學教授怎麼做的」。柯建銘說，議事錄通過與否，不是法案通過的必要事項。



雙方由於討論沒有交集，徐永明離席，朝野協商沒有結論。



立法院這個會期法定開會日到31日，國民黨團與親民黨團繼續提出希望延會處理中央政府總預算案，不要召開臨時會。柯建銘說，這會期是預算會期，為何至今沒有審完？歷史上沒有這個紀錄，國民黨各委員會總計6席召委，只有1個委員會審完預算。



柯建銘說，總預算中，衛環委員會召委、國民黨立委蔣萬安主審勞動部預算，「這在蔣萬安手上」，勞動部預算都不處理，如何保護勞工？勞動部很多預算是要照顧勞工的預算；空污法大遊行時，也說要趕快排審空污法草案，但連環保署的預算都還沒審，根本是本末倒置。



柯建銘質疑，在野黨假如認為總預算很重要，早就開始審，不會壓到會期最後一週，在野黨這是集體性、策略性杯葛。假如要延會，延多久要講清楚，但民進黨團主張要用臨時會。



蘇嘉全也說，延會與臨時會有一個很大的不同點，如果延會，這一個禮拜只有兩天院會要處理這些總預算案，恐怕要拖很久；但臨時會可以每天都是院會處理總預算案，這是臨時會與延會兩個流程的不同，都是一樣在開會，但延會要開委員會，這樣反而會拖長延會的時間，呼籲朝野再想一下。



由於時代力量黨團已經先行離席，朝野協商最後無法達成共識下結束。1061225