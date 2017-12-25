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關鍵字： 聖誕節多益五月天勞基法
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朱立倫：基本工資3萬 大家努力目標

發稿時間：2017/12/25 15:02

最新更新：2017/12/25 15:02

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（中央社記者王鴻國新北25日電）總統蔡英文提夢想基本工資新台幣3萬元。參選總統時就提出這項政見的新北市長朱立倫今天表示，這是大家共同努力目標，他說，執政者要考量年輕人低薪問題，希望蔡總統能加油。

朱立倫今天中午到新北市議會參加新北市第二屆議員就職三週年暨新北市第一屆、台北縣歷屆議員聯誼，會後受訪時，媒體詢問蔡總統特別講到基本工資「夢想是3萬」，但當初朱立倫在總統選舉電視辯論時就提出基本工資新台幣3萬元。

朱立倫表示，他記得很清楚，當時是根據世界現在經濟學的趨勢提出來的，用這樣的方式來刺激經濟，記得當時蔡總統當候選人的時候還笑說如果這樣，就可以得諾貝爾獎，但這是大家共同努力的一個目標。

他表示，雖然當時蔡總統在選舉時候持不同看法，但是希望蔡總統今天做為執政者，一定要考量所有年輕人現在低薪的問題，盡量努力。

朱立倫強調，現在做為執政者，該做的事情就要做，雖然他當時被罵得很慘，但還是要為蔡總統加油，希望該做的事趕快做。

當時國民黨總統候選人朱立倫在104年12月27日舉辦電視辯論會時，在第一階段申論部分承諾，當選後首年將基本工資從現行2萬0008元，調高到2萬2000元，4年內調高至3萬元。1061225

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