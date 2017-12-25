新北市長選舉 周錫瑋：初選接受全民調

新北市議會25日舉行歷屆議員回娘家活動，有意參選新北市長的前台北縣長周錫瑋（後左）出席並表示接受黨中央通過初選採全民調方式。圖為周錫瑋與新北市長朱立倫（右）互動熱絡。中央社記者王鴻國攝 106年12月25日

（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市議會今天舉行歷屆議員回娘家活動，有意參選新北市長的前台北縣長周錫瑋出席獲歡迎，至於未鬆口的副市長侯友宜未現身。周錫瑋表示，接受黨中央通過初選採全民調方式。



新北市議會今天舉辦「新北市第二屆議員就職三週年暨新北市第一屆、台北縣歷屆議員聯誼」活動，新北市長朱立倫及前台北縣長周錫瑋都到場，兩人互動熱絡，周錫瑋獲歷任及現任議員歡迎，爭相合照，但3名副市長中，僅傳聞可能參選新北市長的侯友宜未現身。



對於中國國民黨決定2018新北市長選舉黨內初選採全民調，周錫瑋表示，黨中央對所有的選舉採取全民調，已經過中常會通過，他希望大家一團和氣、造就未來國民黨在選舉時的大團結。



周錫瑋表示，「黨中央中常會已經通過全民調方式，就必須接受，大家好好努力」，至於選舉的過程，地方黨部跟中央黨部應該會有一個好的規劃。



不過，他籲黨中央要有企圖心，他表示，最重要的是國民黨應該要想辦法，在直轄市內有「贏四都、平兩都」的決心，所有的戰略、目標、佈局，應該要有鬥志，讓國民黨在2018能夠大勝，不是只保住新北市而已。



他表示，已跟新北市黨部主委李乾龍在上週已經見過兩次面，平時也用電話等方式溝通。因此，對於民調的方式、時間，由主委做決定，原則上會在3月底進行。



朱立倫受訪表示，今天是以感恩的心情，謝謝歷屆議員對過去台北縣、新北市的貢獻並祝大家聖誕快樂、新年快樂。至於市長選舉協調人選的問題，「我想這個由黨部在負責協調，我想李主委也好、中央黨部也好，都會積極進行。」1061225