婦聯會未簽瞭解備忘錄 內政部願再給時間

（中央社記者謝佳珍台北25日電）中華民國婦女聯合會今天與內政部、黨產會協商，但未簽署何時簽行政契約的瞭解備忘錄。知情人士表示，內政部與黨產會都認為婦聯會剛選出新任主委，可再給婦聯會一點時間。



知情人士透露，新選出的婦聯會主任委員雷倩說，會盡全力促成，如果婦聯會有人不同意簽行政契約就表決；如果再不通過，她會自行下台，不會等內政部撤換。



婦聯會與內政部、不當黨產處理委員會協商行政契約破局，婦聯會主委辜嚴倬雲遭撤換，婦聯會昨天下午召開臨時常委會，由前立法委員雷倩當選新任主委。



雷倩下午在律師陪同下前往內政部與內政部長葉俊榮、黨產會主委林峯正協商後續是否重啟協商；會議進行約1小時。



內政部希望婦聯會展現願意繼續走下去的決心，先就何時簽行政契約等相關作業時間簽訂瞭解備忘錄，雷倩承諾帶回去研究，內政部也靜待婦聯會回覆，並希望在晚間6時30分傳來好消息，但等到晚間7時，婦聯會未簽署，也已向內政部說明立場。



知情人士晚間告訴中央社記者，對婦聯會而言，昨天剛選出新主委，人事案還沒報內政部，在沒備案情況下，很多事無法進行，要婦聯會今天就決定，有一定的困難，要給婦聯會一點時間開會、凝聚共識，畢竟現在婦聯會內部只是私下溝通，還沒正式召開會議。



知情人士說，雷倩表示會盡量在最短時間內開會，雷倩甚至在協商時表示，如果婦聯會開會有人不同意簽行政契約就表決；如果再不通過，會自行下台，不會等內政部撤換。



知情人士透露，雷倩在協商時說，婦聯會昨天召開臨時常委會，大家已有點不歡而散，無法單獨決定是否與內政部簽瞭解備忘錄，會努力邀大家開會討論，盡全力促成。



雖然內政部願再給婦聯會時間，但黨產會明天將開會認定婦聯會是否為中國國民黨附隨組織，知情人士說，林峯正在下午協商時也不反對可給婦聯會時間，就看林峯正如何說服黨產會委員。



內政部長葉俊榮22日說，婦聯會原答應捐出資產8成、新台幣312億元給國庫做公益，但20日提新構想，是否資產全捐，但旗下4個基金會（婦聯聽障基金會、婦聯社會福利基金會、台北市私立華興育幼院和華夏婦女文教基金會）不受任何監督，這有違內政部處理原則，不是只有錢的問題，重點是組織要能接受公共監督。



內政部堅持「組織落實民主轉型、資產捐國庫做公益、會務接受公眾監督」三原則不能打破。1061225