簽行政契約否 婦聯會本週整合常委意見

（中央社記者謝佳珍台北25日電）中華民國婦女聯合會律師張菀萱今天表示，婦聯會新任主任委員剛當選，需要時間整合內部意見，本週召開常委會討論是否簽訂行政契約後，希望本週能再與內政部、黨產會協商。



婦聯會與內政部、不當黨產處理委員會協商行政契約破局，婦聯會主委辜嚴倬雲遭撤換，婦聯會昨天下午召開臨時常委會，由前立法委員雷倩當選新任主委。



雷倩下午1時在律師陪同下，前往內政部與內政部長葉俊榮、黨產會主委林峯正協商後續是否重啟協商；會議進行約1小時。



內政部希望婦聯會展現願意繼續走下去的決心，先就何時簽行政契約等相關作業時間，簽訂瞭解備忘錄，雷倩承諾帶回去研究，內政部也靜待婦聯會回覆，並希望晚間6時30分能傳來好消息，但一直等到晚間7時，婦聯會未簽署，也已向內政部說明立場。



張菀萱晚間告訴中央社記者，雷倩剛當選，需要時間整合內部意見，下午協商已請葉俊榮、林峯正再給婦聯會一點時間，很感謝內政部與黨產會善意回應。



張菀萱表示，婦聯會本週將盡速召開常委會討論是否簽訂行政契約，希望本週再與內政部、黨產會協商，朝先簽訂瞭解備忘錄方向進行。



是否已約好下次協商時間？張菀萱說，雷倩會努力促成婦聯會內部共識，盡量爭取本週與內政部、黨產會協商。



葉俊榮22日說，婦聯會原答應捐出資產8成、新台幣312億元給國庫做公益，但20日提新構想，是否資產全捐，但旗下4個基金會（婦聯聽障基金會、婦聯社會福利基金會、台北市私立華興育幼院和華夏婦女文教基金會）不受任何監督，這有違內政部處理原則，不是只有錢的問題，重點是組織要能接受公共監督。



內政部堅持「組織落實民主轉型、資產捐國庫做公益、會務接受公眾監督」3原則不能打破。1061225