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立院三讀 二二八受難者申請賠償再延4年

發稿時間：2017/12/26 10:27

最新更新：2017/12/26 10:27

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（中央社記者陳俊華台北26日電）立法院院會今天三讀修正通過二二八事件處理及賠償條例部分條文，新增受難者家屬有申請賠償金權利；若受難者或家屬在給付賠償金期限屆滿後，因故未申請賠償金，再延長4年。

行政院提案指出，為因應目前還有受難者未及申請賠償金的情形，因此適度延長請領賠償金的期限，另外也修法讓受難者家屬有申請賠償金的權利。

現行條文明定，二二八事件受難者應於民國84年10月7日起7年內申請給付賠償金，若仍有受難者因故未及申請賠償金，自條例102年4月30日修正公布後，再延長4年。三讀條文中新增，受難者家屬也有申請賠償金權利；另外，若在期限屆滿後，有受難者或其家屬因故未及申請賠償金，請領期限再延長4年。

中國國民黨立法委員廖國棟提案，二二八事件及白色恐怖時期造成台灣許多人才喪生，受難者的土地、財物被政府沒收、侵奪；因此政府有義務對受難者提出的財產返還申請負起舉證責任，若經查證屬實，須將土地或財物還給受難者或家屬。但提案經表決後未通過。

民進黨籍立委尤美女在法案三讀後發言時表示，該條例在84年通過，到今年期滿後還有很多人不及申請，這次修法一方面把申請資格擴大到家屬，一方面也延長年限；對於不動產、財產損失部分，在促進轉型正義條例中已列入，威權時期所有不公不義的損失，由促轉條例去處理就能一併解決。1061226

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