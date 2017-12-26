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立院三讀 駐外人員派用增加彈性

發稿時間：2017/12/26 10:34

最新更新：2017/12/26 10:34

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（中央社記者蘇龍麒台北26日電）立法院院會今天透過表決，三讀修正通過駐外外交領事人員任用條例，將非職業外交官的文官得擔任駐外人員的上限，由10%放寬至15%。

立法院院會上午三讀修正通過「駐外外交領事人員任用條例」。民進黨立委段宜康提案指出，為拓展台灣外交及積極參與國際組織，駐外大使及常任代表任用，應以熟悉駐地國國情等為優先，例如東協十國，泰國、越南、印尼等國，語言、宗教、文化各有不同，不易於從原有公務體系中拔擢駐外大使，應優先考量是否熟悉國情、語言、具有相關經歷，或於駐在地具人脈關係者，以利推展外交。

提案指出，派駐國際組織的常任代表、副常任代表，需具備高度專業性及政治性，才有利於台灣參與、並提升國際能見度，應考量常任代表、副代表是否具有該國際組織領域專業，及能否配合國家政策推動需要，因此派用人員應不受公務人員外交特考資格限制。

段宜康提案說明表示，前總統馬英九主政的2013年時就曾提出修法，打算放寬大使、常任代表及副常任代表等職務的資格，當時朝野立委共識下，加上「員額不得超過其編制員額10%」的限制，以保障外交體系常任文官升遷，但卻因文字問題，限縮總統職權，這次修法是將被「莫名其妙限縮的職權，恢復一點點」。

國民黨立委王育敏發言時表示，民進黨上台後，一再開放政務任命的員額，開放已經超過上百人，將對文官制度造成衝擊。

根據三讀修正通過的條文規定，駐外外交領事人員，除了大使、常任代表及副常任代表職務外，因業務需要調派具有擬任駐外機構所需經歷或領域專長人員擔任時，得不受第三條、第四條有關需公務人員外交特考及格、依公務人員任用法任用等資格限制。

三讀修正通過的條文規定，相關員額，除特任大使及特任常任代表外，從原本的10%，提高到不得超過其編制員額15%。

根據外交部初審時表示，依照修正後版本，依據現行駐外機構編制表，職務員額共計95人，從10%提高到15%，可多任命5人、達到14人。1061226

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