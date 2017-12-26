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監院巡察政院 張博雅與賴清德互虧缺席

發稿時間：2017/12/26 11:01

最新更新：2017/12/26 11:11

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行政院長賴清德（右）26日出席「監察院106年巡察行政院會議」，並聆聽監察委員的意見。左為率監委赴行政院巡察的監察院長張博雅。中央社記者吳翊寧攝 106年12月26日行政院長賴清德（右）26日出席「監察院106年巡察行政院會議」，並聆聽監察委員的意見。左為率監委赴行政院巡察的監察院長張博雅。中央社記者吳翊寧攝 106年12月26日

（中央社記者顧荃台北26日電）監察院今天巡察行政院，行政院長賴清德因將參加總統蔡英文下午召開的會議，向監院請假，監察院長張博雅表達「遺憾」。賴清德則說，張博雅下午也不在政院，「不然張院長留下來，我也留下來」。

監察院今天巡察行政院一整天。張博雅上午率全體監察委員巡察行政院，賴清德帶領副院長施俊吉、秘書長卓榮泰、政委與各部會首長等人與會。

賴清德致詞時表示，他代表行政院歡迎監察委員到行政院巡察座談，下午因為總統府舉辦經濟戰略會議，他將與相關部會首長前往總統府，由施俊吉跟相關部會次長代表回答監委問題。

隨後由國家發展委員會針對今年行政院施政成果進行簡報，期間賴清德與張博雅不時低聲相互交換意見，互動熱絡。

張博雅致詞時說，監察權是政府施政的外控機制，對行政機關違失工作及施政或對公務人員違法失職進行調查，例如監察院曾調查美河市土地開發案、亞泥展延期限案等，監察院提出的調查報告，都是外界檢視行政機關施政作為的重要參考。

張博雅表示，今年截至12月25日止，監察院共通過彈劾案27案，共32人，大都是公務員違法經營商業或投機事業，其中以教育部及所屬機關8人最多；另通過糾正案99案，共159案次，比去年增加20%以上，其中內政部、國防部、法務部、經濟部及所屬機關各13案次最多；並建議修正80項法規，有19項已完成，61項列管中。盼行政院積極檢討改善。

張博雅說明巡察程序，將由監察委員依序就專案議題發言，接著賴清德及相關部會首長答覆，最後賴清德綜合答覆。最後，張博雅說，「下午相當遺憾，因為院長（賴清德）跑掉了」。

賴清德聞言則笑說，因為他聽到的訊息是下午張博雅也不在行政院，所以他去出席蔡總統召開的經濟戰略會議，「不然張院長留下來，我也留下來」。1061226

行政院長賴清德（右）26日出席「監察院106年巡察行政院會議」，左為監察院長張博雅。中央社記者吳翊寧攝 106年12月26日行政院長賴清德（右）26日出席「監察院106年巡察行政院會議」，左為監察院長張博雅。中央社記者吳翊寧攝 106年12月26日
行政院長賴清德（後右）26日在行政院出席「監察院106年巡察行政院會議」，聆聽監察委員的意見。後右2為監察院長張博雅。中央社記者吳翊寧攝 106年12月26日行政院長賴清德（後右）26日在行政院出席「監察院106年巡察行政院會議」，聆聽監察委員的意見。後右2為監察院長張博雅。中央社記者吳翊寧攝 106年12月26日
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