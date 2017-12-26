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柯文哲施政報告 姚文智質疑政策跳票

發稿時間：2017/12/26 12:58

最新更新：2017/12/26 13:34

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zoom in 宣布參選台北市長的民進黨立委姚文智（圖），26日在立法院記者會，質疑台北市長柯文哲施政不力。姚文智說，柯文哲要推動台北成為全世界第一個採用網路手機投票的城市，但目前尚未完成。中央社記者施宗暉攝 106年12月26日宣布參選台北市長的民進黨立委姚文智（圖），26日在立法院記者會，質疑台北市長柯文哲施政不力。姚文智說，柯文哲要推動台北成為全世界第一個採用網路手機投票的城市，但目前尚未完成。中央社記者施宗暉攝 106年12月26日

（中央社記者蘇龍麒、梁珮綺台北26日電）宣布參選台北市長的民進黨立委姚文智今天表示，台北市長柯文哲25日進行執政三週年施政報告，「金絮其外」，但真正的成績能不能接受得起檢驗？

對此，柯文哲上午主持內湖區行動市政會議，會後受訪時表示，無論面對媒體或他人的批評，當改則改，因為願意面對問題可以進步更快，不過，他也說，對於姚文智的批評，「有人要當研考會主委的角色，還是跟他說謝謝。」

姚文智上午在立法院召開記者會指出，柯文哲施政報告公布影片、動畫、網站等等琳瑯滿目，非常光鮮亮麗，「金絮其外，但敗絮有沒有講清楚」，真正的成績能不能接受得起檢驗？

姚文智說，包括i-Voting在內，柯文哲有8項政策跳票、食安等14項不及格，包括i-Voting、參與式預算、文化自製、供宅及租金補貼、文化夢工廠、流行音樂中心、銀髮照顧和課後及寒暑假照顧等8項政策跳票。

姚文智表示，柯文哲在警政治安、公益企業、智慧城市、實驗教育、優質創業環境、食安10安、公車路線調整、解救血汗計程車、先進節能城市、公辦都更、公私合營幼兒園、公共保母、道路統一挖補及食品安全政策等14項政策不及格。

他指出，柯文哲上任後召集成立「公民參與委員會」，以網路手機投票，做為「開放政府、公民參與」的首要政策，但是現在雖可使用手機進行i-Voting，但成效不彰，3年來目前僅有29案。全數已通過投票的均為政府所提案，由民眾發起通過附議成案的件數不僅只有4件，還全數被市政府打回票，大巨蛋甚至不舉行公聽會。他說，以柯文哲首要政策而言，徹底失敗。

姚文智說，柯文哲要推動台北成為全世界第一個採用網路手機投票的城市，也都跳票，目前尚未完成。

他回應媒體提問時說，柯文哲近年來獲得不少偏藍政黨支持，與過去泛綠朋友不太一樣，柯文哲到底是分裂藍營還是綠營，值得觀察。1061226

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