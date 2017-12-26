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護照遭人扣留 印尼女華僑30年沒身分

發稿時間：2017/12/26 13:01

最新更新：2017/12/26 13:35

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國民黨立委陳學聖（左）26日在立法院，舉行「又見印尼華僑變人球」記者會，指印尼女華僑周春蘭（中）在台當30年黑戶，希望政府用人權立場特赦處理。中央社記者施宗暉攝 106年12月26日國民黨立委陳學聖（左）26日在立法院，舉行「又見印尼華僑變人球」記者會，指印尼女華僑周春蘭（中）在台當30年黑戶，希望政府用人權立場特赦處理。中央社記者施宗暉攝 106年12月26日

（中央社記者王承中台北26日電）國民黨立委陳學聖今天表示，印尼華僑周春蘭嫁來台，護照遭人勒索扣留，30年來沒身分淪黑戶。內政部戶政司國籍行政科長蘇誌盟說，認定周為無戶籍國民，依法再入境可申請定居。

陳學聖上午在立法院召開「又見，印尼華僑變人球」記者會。他表示，民國76年因印尼排華，周春蘭以觀光簽證來台尋覓適婚對象，並於77年7月20日與先生登記結婚，但媒人卻勒索新台幣10萬元才願歸還周的印尼護照及身分證，而周的先生不願支付，導致周春蘭30年來過著沒健保、身分的黑戶日子。

周春蘭在記者會上哽咽表示，只希望能有身分看醫生就好。她說，之前住院一個月就花了新台幣100萬元，差點去自殺，而一般人看病只需120元，她則要950元，醫生要她一週看兩次，但為省錢，她只能去一次。

與會的蘇誌盟表示，查周的先生的戶籍資料，發現配偶欄有記載印尼華僑周春蘭，依規定認定周春蘭具有中華民國國籍，但因未設立戶籍，所以身分是無戶籍國民。

內政部移民署移民事務組副組長尹育華表示，外交部若能提供無戶籍國民護照，讓周返回印尼，結束在台逾期停留的狀態，再申請無戶籍國民身份入台，以配偶在台的事由，定居滿一年就可申請身分證，而健保只要取得居留證就可申請。1061226

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