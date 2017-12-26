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關鍵字： 金元萱多益五月天勞基法
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自劃都更政府代拆 綠委：非常不妥

發稿時間：2017/12/26 13:28

最新更新：2017/12/26 13:38

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立法院內政委員會27日將審查都市更新條例修正草案，民主進步黨籍立委江永昌（左2）26日表示，若遇到不願配合的個體戶，政府有代拆機制，政院版條文卻把自劃都更也納入，「非常不妥」。中央社記者陳俊華攝　106年12月26日立法院內政委員會27日將審查都市更新條例修正草案，民主進步黨籍立委江永昌（左2）26日表示，若遇到不願配合的個體戶，政府有代拆機制，政院版條文卻把自劃都更也納入，「非常不妥」。中央社記者陳俊華攝　106年12月26日

（中央社記者陳俊華台北26日電）立法院內政委員會明天將審查都市更新條例修正草案，民主進步黨籍立委江永昌今天說，遇到不願配合的個體戶，政府有代拆機制，政院版條文卻把自劃都更也納入，「非常不妥」。

民進黨籍立委江永昌、吳玉琴上午與OURs都市改革組織秘書長彭揚凱等人在立法院舉行記者會。

江永昌說，過去常聽到都更最大難題是會遇到漫天喊價的「釘子戶」，但並非所有不願參與都更的都是釘子戶，有些也有正當、具體理由，並受憲法保障財產權。政院版條文中明定，若經公聽會、公開展覽、聽證會及審議程序後，遇到不願配合的個體戶，政府會有代拆手續，條文卻把自劃都更也納入政府代拆機制，「這衝突性很大、非常不妥」。

江永昌表示，理想上要以公辦都更取代自辦都更，公辦都更不是公有地拿來跟建商合建再分回，應該是政府能以公部門力量來協助民眾辦理都更。他主張，假如是自劃都更區域，應要民眾100%同意時，政府才能施行代拆程序，否則只能在公辦都更區才能執行政府代拆。

吳玉琴說，要面對的核心問題是，為什麼有那麼多地主不甘願被都更，走上冗長的訴願、行政訴訟？就是因為這幾年來都更變成政商圈地，取得超額利潤的途徑。許多都更單元都不是政府劃定應實施地區，而是民間實施者，「政府不作為造就自劃都更單元爭議」，政府應負起責任，不要任由民間自劃。

吳玉琴表示，她所提出的修正動議中，要求3年內完成都市更新地區的劃定，而且每5年應該做檢討一次。都市更新既然是都市計畫法的特別法，政府應該負起更積極的角色，不該放任民間小規模都更，變成「假都更、真合建」。

彭揚凱表示，都更條例從民國87年立法以來，政府長期怠惰卸責，把政府應該主動推動都更的計畫，完全推給民間自劃都更、推給建商來做，造成現在種種亂象與糾紛，這次都更條例若沒有就根本性問題提出建設性改進，「修法最後成效不會如預期那麼好」。1061226

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