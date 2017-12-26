哨兵攔阻役政署長闖營區 馮世寬將獎勵

役政署長林國演日前遭爆硬闖成功嶺營區，且署長司機還辱罵哨兵。國防部發言人26日表示，國防部長馮世寬對衛哨表現表示肯定。（中央社檔案照片）
（中央社記者呂欣憓台北26日電）役政署長林國演日前遭爆硬闖營區，且署長司機還辱罵哨兵。國防部發言人陳中吉今天表示，國防部長馮世寬對104旅衛哨盡忠職守、按照衛哨守則執行勤務表示肯定和嘉許。
有網友日前在臉書指出，林國演22日下午搭車進入成功嶺營區時，哨兵攔下後，「下車闖進營區」，等輔導長同待命班衝出來，才交出證件識別登記，林國演駕駛還下車辱罵哨兵。
內政部役政署24日發布新聞稿表示是哨兵態度不佳故意阻擋，陸軍回應，即便擁有通行證，進出營門的人車仍須接受安全檢查；當天晚上役政署再發新聞稿指出，署長司機出言不遜部分，役政署已表達歉意，並已立刻將其調離署長駕駛職務。
陳中吉在今天的國防部例行記者會中表示，馮世寬對104旅衛哨盡忠職守、按照衛哨守則執行勤務表示肯定和嘉許，馮世寬認為，營區安全有賴衛哨盡忠職守，已經指示陸軍司令部，給予當天陸軍104旅的衛哨人員獎勵。
對於進出營門的安檢程序有無問題？是否需要改變？陳中吉說，進出的人員本來就有相關程序。1061226
延伸閱讀》役政署長闖軍營 陸軍：有通行證仍要安檢
延伸閱讀》署長司機言語不當 役政署致歉並撤換