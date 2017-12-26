實驗教育三法 29日可望拚三讀

（中央社記者蘇龍麒台北26日電）立法院程序委員會今天排定29日院會議程，透過表決通過民進黨團提案的討論事項，內容包括實驗教育三法、道路交通管理處罰條例部分條文修正草案都可望三讀。



程序委員會中午開會排定29日的院會議程，報告事項部分，朝野沒有爭議的按照原列案通過。



在處理討論事項時，國民黨團提案立法院延會到明年1月12日，處理重大法案，時代力量黨團則提案，延會到明年1月31日處理民國107年度中央政府總預算案、礦業法草案、空氣污染防制法草案等案。



不過，民進黨團也提出20多項討論事項，包括攸關實驗教育改革的實驗教育三法，也就是學校型態實驗教育實施條例修正草案、公立國民小學及國民中學委託私人辦理條例修正草案、高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例修正草案等，列入29日院會議程。



此外，民進黨團的討論事項，也加入了道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，內容規定包括大客車行駛於高速公路，乘客未繫安全帶，駕駛最高可處新台幣6000元罰鍰，如果駕駛已盡告知義務，則罰乘客。



最後會議主席、國民黨立委曾銘宗宣布表決，民進黨團以人數優勢通過民進黨團提案的討論事項，29日院會議程也確定。1061226