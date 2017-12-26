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時力擬推最低工資法公投 併同明年選舉

發稿時間：2017/12/26 16:13

最新更新：2017/12/26 16:21

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時代力量立委林昶佐（右起）、黃國昌、高潞 以用，26日在黨團記者會表示，民眾對於制定最低工資法支持度最高，因此主張在明年地方選舉合併公投舉行。中央社記者施宗暉攝 106年12月26日時代力量立委林昶佐（右起）、黃國昌、高潞 以用，26日在黨團記者會表示，民眾對於制定最低工資法支持度最高，因此主張在明年地方選舉合併公投舉行。中央社記者施宗暉攝 106年12月26日

（中央社記者蔡佳伶台北26日電）時代力量籍立法委員徐永明今天舉行記者會表示，時力舉行公民投票題目票選，認為應制定最低工資法票數居冠；時力決定推動最低工資法公投，希望明年和地方選舉一併舉行。

時代力量提出6個公投題目，分為主權和勞權兩大方向，上週網路票選，並以相同題目在18日到19日民意調查。

時力籍立委林昶佐表示，關於公投票選結果，在主權題目方面，「是否同意，總統應召開公民憲政會議，透過由下而上的公民參與，草擬台灣新憲法，交由人民公民投票同意後施行」獲最高票（1553票)。

勞權題目方面，他說，在「是否同意，立法院應制定最低工資法，保障最低工資應滿足勞工及其受扶養親屬的基本生活所需」獲最多票（2344票)。

至於以相同題目進行的民調，林昶佐說，認為立法院應制定最低工資法比例最高，達78.1%，其次是明確界定領土（68.1%)、制定國定假日法（60.6%）等。

徐永明表示，最低工資法在兩項調查中支持度都居冠，時代力量決定推動最低工資法公投，希望明年和地方選舉一併舉行；題目之一以台灣名義參與東京奧林匹克運動會，時力樂觀看待，也會支持，從旁協助。

他說，總統應召開公民憲政會議在網路票選票數第二高，時力也會推動公民憲政會議公投，但時間表不限。

時力18日到21日進行公投題目網路票選活動，3706人參與投票；18日到19日就相同題目和勞動基準法修法爭議民調，有效樣本為1068份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點內。

最低工資法提出時程方面，勞動部長林美珠14日在立法院答詢時表示，目前已開幾場會議，希望最慢明年提出。1061226

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