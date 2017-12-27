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均衡地方發展 賴揆：107年研議行政區重劃

發稿時間：2017/12/27 11:51

最新更新：2017/12/27 14:28

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行政院長賴清德（圖）27日在行政院舉行年終記者會，親自說明上任以來的施政重點及未來展望。中央社記者吳翊寧攝 106年12月27日行政院長賴清德（圖）27日在行政院舉行年終記者會，親自說明上任以來的施政重點及未來展望。中央社記者吳翊寧攝 106年12月27日

（中央社記者顧荃台北27日電）行政院長賴清德今天說，擬定均衡地方發展的三個方向，明年將研擬行政區重劃，解決公務員同職務不同職等問題；修正財政收支劃分法給地方更多經費；以及地方創生，發展地方經濟。

賴清德上午主持年終記者會時，回顧一年來的重大政策及展望未來，他說，明年將以「安居樂業」、「生生不息」、「均衡台灣」做為施政三大主軸。

在「均衡台灣」方面，賴清德說，他曾任四屆立法委員、一屆國大代表，後來擔任台南市長，再接任行政院長。他近期為落實總統蔡英文的前瞻基礎建設跟長照2.0政策，每週到各縣市下鄉，深深覺得非直轄市的縣市有缺人、缺錢的問題，人口不斷流失，行政院一定要正視。

賴清德說，例如台南市是直轄市，科長是九職等，隔壁的嘉義縣不是直轄市，處長跟副處長才九職等，科長七到八職等，所以人才留不住，會跑到直轄市來升等。

為此，政院擬定三大方向，賴清德說，一是明年將會審慎討論行政區重劃，解決直轄市跟非直轄市間公務員同一職務卻不同職等的問題；二是規劃修正財政收支劃分法，希望明年有機會提出行政院版本，跟立院討論，可以給地方政府更多經費運用。

他說，第三個方向是「地方創生」，就是幫助地方發展經濟的辦法，各地方政府或社區社團，可利用地方特色擬定計畫跟中央申請補助，根據地方特色發展地方經濟，這樣才可能留住年輕人，否則現在比較偏鄉的地方都只剩老年人。行政院希望跟社會共同討論，擬出有效方法。1061227

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