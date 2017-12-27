台鐵車長猝死 藍委籲撤勞基法修法草案

國民黨立委蔣萬安（右）、李彥秀（左）27日舉行「列車長疑過勞死，台鐵你累了嗎？」記者會，針對台鐵車長猝死案表示，輪班間隔11小時不容倒退，勞基法修法草案應撤回。中央社記者謝佳璋攝 106年12月27日

（中央社記者王承中、陳俊華台北27日電）國民黨團副書記長蔣萬安今天針對台鐵車長猝死表示，輪班間隔11小時不容倒退，勞基法修法草案應撤回。民進黨團幹事長劉櫂豪說，輪班間隔原則不變，勿用突發事件鬥爭。



台灣鐵路管理局車長張銘元日前在家中猝逝，外傳是過勞造成，中國國民黨立法院黨團首席副書記長李彥秀、副書記長蔣萬安上午在立法院召開「列車長疑過勞死，台鐵你累了嗎？」記者會。



蔣萬安表示，看到台鐵車長疑似過勞死非常心痛。已故張姓車長班表是從下午3、4時上班到凌晨12時，連續工作9個多小時，若加上清理車廂，大概凌晨1時才能下班，結果隔天上午7時就必須上班，中間間隔不到8小時，扣除用餐、盥洗、通勤時間，睡眠時間可能不到4到5小時。



蔣萬安說，輪班間隔11小時是底線，不容倒退，現要縮為8小時，呼籲民進黨莫讓勞基法修法草案通過，應撤回，否則將成過勞幫兇。而勞動部在11月2日以新台幣111萬元決標，要做「受雇者勞動條件的意見調查」，到現在還未看到結果，應盡快說明清楚。



李彥秀說，去年討論輪班間隔時間，最大的阻力就是交通部台鐵局，這次勞基法修法，所有勞資協商備查都交由中央事業主管機關，若政府帶頭修惡勞基法、當慣老闆，如何期待勞工不過勞，嚴正要求勞基法修法草案要退回行政院。



不過，劉櫂豪向中央社記者表示，台鐵同仁發生這樣的事情覺得非常遺憾，台鐵局及相關單位應在第一時間提供家屬最大幫助，也要去了解不幸事件背後的原因。



劉櫂豪說，輪班間隔原則就是11小時，只有例外狀況才是8小時，且須經過政府把關、勞資協議，例外才會發生，「這是不容國民黨混淆視聽的」，現在這時間應該多給家屬關心，不要藉由突發事件作為政治訴求或鬥爭的方法、工具。1061227