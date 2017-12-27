施俊吉：基本工資3萬元的夢想 不會太遠

行政院副院長施俊吉（圖）27日在行政院表示，雖然明年基本工資新台幣2萬2000元離3萬元有8000元級距，但每年基本工資提升，都比經濟成長率高，正如總統所言，基本工資3萬元「是個夢想」，但是「夢想離我們應該不會太遠」。中央社記者吳翊寧攝 106年12月27日