礦業法審查爆口角 會議一度中斷

（中央社記者劉冠廷台北27日電）立法院經濟委員會今天審查礦業法修正草案，討論到礦權展限，是否重新核定礦業用地時，民進黨籍立委林淑芬與經濟部次長王美花、民進黨籍立委邱議瑩發生口角，使會議一度中斷。



不過主席宣布休息20分鐘後，委員會重新進行礦業法修正草案審查，中午休息過後，下午將繼續進行草案審查。



立法院經濟委員會今天繼續審查礦業法修正草案，並進入到條文深水區。針對礦權展限，是否重新核定礦業用地時，林淑芬主張舊礦權展限，仍需重新核定礦業用地。但列席的經濟部次長王美花說，按照現行的礦業法，業者在開採礦時，每年都要做好水土保持與環境維護，因此，礦權展限要再重新核定礦業用地，這樣的目的是什麼？



林淑芬表示，照王美花的講法，廠商每年都會做好水保、相信業者會自律，所以不用環評、也不用做礦業用地核定的審查；她也說，今天的修法按照經濟部的版本，只有新礦要申請時，用從嚴的標準去管制，舊礦權的展限全部放水。



民進黨籍立委管碧玲則在一旁緩頰說，大家要去尋找林淑芬尖銳語言背後的啟發，盼現場官員在與立委討論時，要超越語言的尖銳；林淑芬說，為什麼語言會尖銳，是王美花答非所問，還站在業者的立場。



對此，王美花隨即說，她說的是經濟部礦務局每年都有檢查，大家應該就事論事討論；眼看林淑芬與王美花開始出現爭執，會議主席、民進黨籍立委蘇治芬隨即宣布暫時休息。



雖然會議暫時進入休息時間，但林淑芬仍高喊，條文什麼都保留，然後顧左右而言他，以拖待變，這法律是要改革的，不是護航舊礦權業者的。一旁的邱議瑩突然表示：「大家都在改革，不是只有妳在改革，如果大家都不是要改革，那今天來這裡幹嘛？」



林淑芬則對著邱議瑩說，那妳站出來說說看、每一條條文都來審。邱議瑩回說，她25日沒坐在這坐整天？只有妳有嗎？「妳跟環團站在一起羞辱本黨立委是什麼意思？」雙方再度吵成一團。1061227