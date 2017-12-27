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蔡總統視訊宏國總統 祝賀他獲選連任

發稿時間：2017/12/27 14:03

最新更新：2017/12/27 14:03

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（中央社記者葉素萍台北27日電）總統蔡英文今天在總統府透過視訊通話方式，祝賀宏都拉斯共和國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）獲選連任，並強調台宏將繼續共同推動經貿合作計畫，讓關係更加緊密。

蔡總統視訊時首先恭賀葉南德茲獲得連任，她代表中華民國政府以及人民表達最誠摯的祝福。

蔡總統表示，宏都拉斯正在展開新的一頁。葉南德茲是宏都拉斯現行憲法實施後，第一位連任的總統。他的勝選是人民對執政的肯定，相信由他領導的「全國大對話」，一定能夠把歧見轉化為共識，打造一個全新的宏都拉斯。

總統認為，宏都拉斯在葉南德茲的領導下，不斷進步發展。台灣和宏都拉斯的關係，也因為他的大力支持，持續提升。

蔡總統說，從她上任以來，與葉南德茲已經有過多次見面機會。不論是透過元首互訪或是雙邊合作計畫的持續進行，過去一年來，兩國在各領域的交流也越來越密切。

蔡總統強調，未來，政府將繼續共同推動經貿合作的計畫，加強對宏都拉斯農產品的採購，鼓勵更多的台商投資，積極參與宏都拉斯的基礎建設，讓兩國的合作關係更加緊密。

對於宏都拉斯近年來在各個國際場域，為台灣仗義執言，蔡總統再次表達感謝，並表示，台灣珍惜這份情誼，也期待與葉南德茲一起努力，為促進兩國邦誼貢獻心力。

另外，蔡總統也對葉南德茲總統胞姊希達（Hilda Hernandez）的意外，表達最誠摯的悼念。蔡總統記得訪問宏都拉斯期間，在Suyapa大教堂與其胞姐見過面，希達的熱情讓蔡總統印象非常深刻。對於希達發生意外，蔡總統感到遺憾，也請葉南德茲和親友節哀，但仍請他務必為國珍重，為宏都拉斯的未來繼續努力。

經過3週延遲、未決，其間反對陣營宣稱對手舞弊、引發街頭示威，宏國最高選舉法庭17日宣布葉南德茲連任成功；葉南德茲的姐姐希達日前因直升機墜毀而罹難。1061227

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