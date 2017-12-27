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研議行政區重劃 綠支持藍籲從長計議

發稿時間：2017/12/27 16:49

最新更新：2017/12/27 16:49

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（中央社記者陳俊華、王承中、蔡佳伶台北27日電）行政院長賴清德今天說，將研擬行政區劃分。民進黨團表示，這顯示賴清德的魄力，會支持，但應傾聽地方聲音；國民黨團說，牽涉地方財政、人事員額應從長計議。

賴清德上午主持年終記者會時表示，明年將研擬行政區重劃，解決公務員同職務不同職等問題；修正財政收支劃分法，希望明年有機會提出行政院版本，跟立法院討論，可以給地方政府更多經費運用。

民主進步黨立法院黨團書記長何欣純向中央社記者表示，這已經吵好幾年，前幾任行政院長都不太敢做，這也是賴清德顯示他的魄力，越是之前覺得困難的，賴清德認為該做的還是要堅持做下去，當然會給予支持；但在行政院版之前應該要尊重各縣市的聲音。

中國國民黨立法院黨團首席副書記長李彥秀告訴中央社記者，行政區重劃等制度應從長計議，不要急就章。尤其牽涉到地方政府財政、人事員額，都關係到地方發展、規劃的資源分配。

李彥秀說，以賴內閣過去的作風，不免讓人懷疑只是以地方均衡發展為由，作為綁樁的資源分配。這部分，國民黨團認為應有更完整的想法跟討論，不應倉促決定。

時代力量立法院黨團總召集人徐永明向中央社記者表示，資源都往六都集中，非六都地區邊緣化情況非常嚴重，時力支持賴清德要行政區重劃的方向，但可能要召開全國性會議，凝聚共識，讓無論直轄、非直轄市和邊陲地區，都有機會陳述目前發展遇到的困境為何；重要的是，應該由下而上形成區域重劃的概念，才能顧及邊陲地帶的心聲。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔告訴中央社記者，明年要討論行政區域重劃，話說的簡單卻牽一髮動全身，前陣子嘉義縣市合併議題，民進黨內嘉義縣長張花冠跟民進黨籍立委陳明文之爭就刀光劍影。

陳怡潔說，尤其事關地制法跟財劃法「權錢之爭」，最重要的更該納入國土規劃長遠通盤考量，若賴清德出發點只在於選舉政治板塊變動跟資源分配，要做好行政區域規劃談何容易。1061227

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