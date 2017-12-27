民進黨挺私幼公共化 在野黨盼增加公幼

（中央社記者王承中、陳俊華、蔡佳伶台北27日電）民主進步黨立法院黨團書記長何欣純今天表示，私立幼兒園公共化是民眾期待方向，希望趕快做；不過，在野黨團說，應先增加非營利幼兒園及公幼。



少子化問題日益嚴重，行政院長賴清德說，目標要讓生育率在西元2030年提高到1.4人，人口數不低於2000萬人；為達這項目標，將推動私立幼兒園公共化，詳細政策明年農曆年後提出。



何欣純向中央社記者表示，少子化是國家安全問題，但政策感覺上不夠具體、落實，賴清德宣示要端出更具體、可實施的政策工具，包括托育環境妥善建置、托育公共化、公私幼托比例調整等，都是民眾期待方向，希望行政院效率提高、趕快做。



中國國民黨團首席副書記長李彥秀告訴中央社記者，私幼公共化應有更明確政策說明，且應管制私幼收費，否則只補助，對提升生育率效果有限，也可能出現補助幼兒教育，卻造成私幼收費提高亂象。



時代力量黨團總召集人徐永明告訴中央社記者，私幼公共化，怎麼提供誘因？私幼性質不同，是否應先擴大非營利幼兒園比例，自然就能降低私幼太貴問題。



親民黨團幹事長陳怡潔告訴中央社記者，私幼公共化與提升公托、公幼家數還是有落差，只是治標，政府應以增設公托、公幼為施政目標，讓更多嬰幼兒可進入公托、公幼，再藉市場競爭機制，降低私幼、私托收費金額，這樣才能治本。1061227