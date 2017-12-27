民進黨提名洪國浩劉櫂豪 出征南投台東

（中央社記者范正祥台北27日電）民主進步黨中央執行委員會今天通過提名草屯鎮長洪國浩及立法委員劉櫂豪參選明年南投縣長和台東縣長選舉。民進黨主席蔡英文期待洪國浩、劉櫂豪，「翻轉南投．改變台東」。



洪國浩在中執會後記者會提出施政願景「南投躍起三部曲」，包括活化中興新村，打造台灣新中心；開創南投新農業；發展南投新觀光。他說，有足夠能力面對、改革南投已停滯不前現況。



「夢想的力量」，劉櫂豪在記者會說，台東是可實現夢想的地方，期待自己成為台東夢推手，這是一場選舉，也是推動台東夢的行動。



蔡英文出席記者會為兩人拉抬聲勢，她說，洪國浩與劉櫂豪是黨內有高度共識，一致支持的參選人。



蔡英文談及洪國浩，「很樸實、腳踏實地，全心全意克服難關」。洪國浩在草屯鎮長任內，最有名的政績是還清鎮公所龐大債務。當時大家都說不可能，反正政府不會倒，何必這樣做？洪國浩很堅持這是民脂民膏，債還清了，政府才有餘力做好事。這些年來，證明洪國浩說到做到。



蔡英文形容劉櫂豪「真誠、認真、專業」，她說，「劉櫂豪是我在政大的學生，作為他的老師，我其實是非常驕傲」在立法院，劉櫂豪是國會評鑑第一名的立委。這會期擔任民進黨立法院黨團幹事長，協助推動許多重要法案。



她說，劉櫂豪跑基層真的跑得很勤，了解基層困難。「全台東的人都看得到他、找得到他、而且也相信他。」



蔡英文回憶，她還沒擔任總統候選人期間，有一次到台東跑行程，劉櫂豪不在她的車上，但原住民朋友對她說，「我們認識妳」，接著提及「劉櫂豪很棒」。1061227