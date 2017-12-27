礦業法初審牛步化 邱志偉：求快不如求好

（中央社記者劉冠廷台北27日電）立法院經濟委員會今天繼續審查礦業法修正草案，審查進度牛步化，全天只處理2條條文，會議主席邱志偉裁示另期再審；並說，求快不如求好，不要初審條文全都保留送院會處理。



立法院經濟委員會繼續審查礦業法修正草案，並進入到條文深水區，但審查進度緩慢，截至散會前，只處理了2條條文，無法取得共識，條文內容都遭到保留。光是上午，有關礦場展限是否需要礦業用地審查，民主進步黨立法委員林淑芬就與經濟部次長王美花經過數回合的討論，甚至引發口角衝突，導致會議一度中斷。



經過中午休息，下午3時再度開會，仍舊無法加快審查的速度，因此與會的時代力量立法院黨團總召徐永明建議會議主席邱志偉能延長開會時間，並變更明天議程，繼續審查礦業法修正草案。



邱志偉表示，以這種進度，即便今天審到晚間12時，明天變更議程，也來不及；審查到目前為止，共審查了48條條文，但有一半條文保留，他身為委員會的召委，希望委員會能有版本完成初審送進院會，不要全部保留送到院會，否則立法院長蘇嘉全會累死，也違背委員會中心主義。



邱志偉說，求快不如求好，今天的議程到下午5時30分，且明天不變更議程。但過程中，徐永明表達能繼續審查的想法，但遭到邱志偉拒絕，邱志偉說，過去努力了2天，但條文全部保留，且只審到一半，再延長會議時間會有結論嗎？最後，邱志偉在下午5時30分時宣布散會，並裁示礦業法修正草案另定期繼續審查。



礦業法修正草案經過25日與今天審查，關鍵條文如礦權展限申請的駁回條件、既有礦場展延，需不需要原住民的諮商同意權等內容，會中都無法達成共識，相關條文遭到保留，但今天會中，有關礦場展限申請的條件，立委與經濟部達成共識，加入展限須取得土地所有權人同意，以及提出關礦計畫等規定。1061227