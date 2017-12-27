總統府準用請託關說登錄5年 登錄數掛零

（中央社記者葉素萍台北27日電）總統府副秘書長劉建忻今天表示，前總統府秘書長曾永權民國101年9月核定總統府準用行政院及所屬機關機構請託關說登錄查察作業要點；總統府官員說，實施以來，未有任何登錄。



慶富集團董事長陳慶男父子去年9月曾進總統府拜會總統府第三局長李南陽與時任新南向辦公室主任黃志芳，總統府日前已說明，陳慶男未請求任何協助事項。



立法院司法及法制委員會審查107年度中央政府總預算案關於總統府主管（不含中央研究院）收支部分，中國國民黨籍立法委員王育敏等質疑總統府未針對人民檯面下請託關說制定制度化、透明化及登錄標準化相關規定，也無後續查察機制，常有不夠透明、難監督的關說，準備凍結總統府「研究發展」預算新台幣150萬元。



劉建忻表示，陳慶男父子是與黃志芳談新南向政策，沒任何請託關說；另外，曾永權101年9月核定總統府準用行政院及所屬機關機構請託關說登錄查察作業要點；總統府官員補充表示，實施以來，未有任何登錄。



王育敏說，雖準用請託關說登錄查察要點，卻一件登錄也沒有，顯然「檯面下化」，總統府要正視。



國民黨籍立法委員林為洲建議，最少可改善訪客紀錄電子化，如果有事，第一時間就可了解訪客拜訪誰，不必再翻找資料。



民主進步黨籍立委段宜康認為，外界把關說的案件，與見不得人的遊說混在一起了，王育敏的意思是要去抓弊，但是，這是不可能的，即便關說登錄機制再完整，「他是要送紅包，他不會登記嘛」；王育敏的好意是要建立機制，但是，（機制）放在總統府是不實際的，應該要放在有權力的機關，應該是要執行公權力的機關。



段宜康建議凍結案改成主決議，建請總統府建立進出訪客人員管制電子化系統，並於108年度編列相關預算辦理，獲司委會通過。



另外，總統府新南向辦公室將運作到今年底，司委會通過刪除原先編列的73萬9000元預算。



國家安全會議明年起成立「新南向政策專案小組」，統籌新南向政策相關策略研習及規劃幕僚工作。國安會副秘書長陳俊麟說，這是任務型專案小組，不特別設人員，相關經費由諮詢研究費支應，沒增加任何預算。1061227