總統視訊恭賀宏國總統連任 盼強化關係

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）宏都拉斯最高選舉法庭日前宣布宏國總統葉南德茲連任成功。外交部今天表示，總統蔡英文上午以視訊方式親自向葉南德茲道賀，雙方都重申繼續強化政府與民間各項合作的意願。



宏國11月26日舉行總統大選，經過3週延遲、未決，其間反對陣營宣稱對手舞弊、引發街頭示威，宏國最高選舉法庭12月17日宣布葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）連任成功。



外交部今天晚間發布新聞稿表示，蔡總統上午以視訊方式向葉南德茲祝賀，雙方都重申願意在台宏友好邦誼的基礎上，繼續強化政府及民間各項合作。



另外，蔡總統也對葉南德茲胞姊希達（Hilda Hernandez）日前因直升機墜毀而罹難的意外，表達最誠摯的悼念。



宏都拉斯駐台大使謝拉（Rafa Sierra）告訴中央社記者，早上蔡總統在總統府與葉南德茲進行約半小時的視訊通話。人也在視訊現場的謝拉轉述，葉南德茲表示，將會共同努力強化台宏兩國關係。



外交部表示，宏國選舉結果經宏國最高選舉法庭確認公布後，外交部長李大維22日也正式致函祝賀。



外交部指出，宏國這次大選受到國際矚目，包括美洲國家組織、歐盟及美國等均曾派出觀選團到宏國。目前已陸續有美國、日本、西班牙、加拿大、哥倫比亞、墨西哥、巴西、阿根廷、瓜地馬拉及韓國等國承認宏國總統大選結果並致賀。1061227