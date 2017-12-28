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礦業法糾纏9個月 立委質疑經濟部跳票

發稿時間：2017/12/28 11:22

最新更新：2017/12/28 13:14

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立法院經濟委員會28日進行營造水岸融合之優化環境及離岸風電產業政策建置期程、進度及辦法等專案報告，由經濟部長沈榮津（左）、環保署副署長詹順貴（右2）、農委會副主委李退之（右）及相關單位人員出席備詢。中央社記者吳翊寧攝　106年12月28日立法院經濟委員會28日進行營造水岸融合之優化環境及離岸風電產業政策建置期程、進度及辦法等專案報告，由經濟部長沈榮津（左）、環保署副署長詹順貴（右2）、農委會副主委李退之（右）及相關單位人員出席備詢。中央社記者吳翊寧攝　106年12月28日

（中央社記者黃雅娟台北28日電）礦業法自3月凍結礦權展限以來，到今天尚未有結果。立法委員徐永明質疑，經濟部承諾全部跳票。

立法院經濟委員會今天進行營造水岸融合之優化環境及離岸風電產業政策建置期程、進度及辦法等專案報告，由經濟部長沈榮津、環保署副署長詹順貴、農委會副主委李退之及相關單位人員出席備詢。

時代力量立法委員徐永明質詢時表示，針對經濟委員會3月20日做出決議，凍結礦權展限核定，7月臨時會開會審查，行政院、經濟部都沒有提出自己的草案版本，從3月凍結到今年經濟委員會開會最後一天，「礦業法一點動靜都沒有」。

徐永明詢問，總統蔡英文頒發已故導演齊柏林褒揚令時表示，礦業法、礦權展限要做政策環評，過去沒有做過環評的也要重新審查，是何時做出的宣示？沈榮津回應，是今年6月。

徐永明說「經濟委員會荒謬」，先前通過的臨時提案到明年3月就解凍，就算凍結展限，業者是不是可以繼續開挖？沈榮津回答，可以。

徐永明表示，前經濟部長李世光做出的三大承諾全部跳票，包括展限必須遵守原住民族基本法21條諮商同意權，展限須重新申請礦業用地核定，礦權展限須實施環評，全部跳票；甚至相關提案到了委員會沒有人敢表決。

由於發言時間已到，徐永明仍要求沈榮津回應，13日要求台電公布10年內社團補助經費，但是直到現在還沒有公布。沈榮津表示，由於當時並非自己出席，不確定當時出席的次長是否有做出承諾。

會議主席民進黨籍立法委員邱志偉表示，由於發言時間已到，請沈榮津回座，並請下一位委員質詢，一度引起徐永明不滿，與召委邱志偉在會場互嗆。1061228

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