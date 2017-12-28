/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 註冊率役政署桃園國際機場五月天
>rss

連4任駐加代表任期短 影響拓展台加關係

發稿時間：2017/12/28 12:12

最新更新：2017/12/28 14:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
駐加拿大代表龔中誠27日接受中央社專訪，對於自己被調職處分，感到非常震驚和難以接受。圖為龔中誠出席7月渥太華舉行的台灣日活動。 中央社記者胡玉立多倫多傳真 106年12月27日駐加拿大代表龔中誠27日接受中央社專訪，對於自己被調職處分，感到非常震驚和難以接受。圖為龔中誠出席7月渥太華舉行的台灣日活動。 中央社記者胡玉立多倫多傳真 106年12月27日

（中央社記者胡玉立多倫多27日專電）駐加代表龔中誠因護照出包案遭調返國內，他高聲喊冤，但卸任命運恐難逆轉。2012年7月以來駐加代表一共派換4任，任期都不長，不論異動原因為何，難免影響台加關係拓展。

曾任領務局長的龔中誠說，今天凌晨接獲外交部人事處電話「告知」他遭調職回部辦事，整晚難以成眠，對於自己「莫名其妙」被懲處，感到不可置信。

他也感慨說：「中華民國台灣能夠犯錯的空間其實很有限。我善盡職責，卻反而是犯了罪？這樣叫以後的人怎麼做事？」

現年61歲的龔中誠民國70年進入外交部，102年至105年擔任領務局長，去年接任駐加代表於9月6日抵達渥太華履新後，立即投入爭取台灣受邀參加3年一度的國際民航組織（ICAO）年會，後與民航局代表團合力在蒙特婁會場外發聲，爭取國際支持。

加拿大近來不斷有聯邦參、眾議員公開出面支持台灣參與國際組織，台加互訪頻繁；今年5月間，加拿大政府甚至明確指出，如果將台灣排除在世界衛生大會（WHA）之外，對全球衛生體系將造成「反效果」。

今年7月間，代表處掌握加拿大150周年國慶時機，於渥太華舉辦「台灣日」，吸引了7000多人次參加，對人口不多的渥京來說，也算盛事一樁。

這一年多來的活動紀錄顯示，駐加代表處正在全力衝刺，但「龍頭」因昔日在台業務被調回部辦事，面對之後的人事「空窗期」，代表處目前氣氛也顯得有些尷尬，但值得關注的是對台加關係發展的影響。

現任外交部長李大維曾於2007年至2012年7月擔任駐加代表5年，在他之後的一連4任駐加代表，從劉志攻、令狐榮達、吳榮泉、到即將調返國內的龔中誠，任期短則1年不到、長則2年未滿。其中令狐榮達卸任後高升，回台接任外交部政務次長。

駐加代表人事更迭似顯頻繁，在展現穩定長遠經營台加關係的意願上，不容易加分。

加拿大在國際外交舞台上，雖不足以呼風喚雨，但其對自由人權價值與人道精神堅持、原住民和解經驗，都可以與台灣相互借鏡。尤其是目前美國國內價值觀狂亂難測，台加雙邊關係的穩定發展更顯珍貴而重要。1061228

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP