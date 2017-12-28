憂低薪成常態 立委要求合理薪資建庫

（中央社記者黃雅娟台北28日電）立委管碧玲今天在經濟委員會中指出，經濟部應建立合理薪資資料庫，作為第三方參照依據，刺激民間調整薪資。不過經濟部表示，應由主管機關國發會及勞動部處理，最後經濟委員會通過臨時提案，要求國發會及勞動部建立資料庫。



立法院經濟委員會今天進行營造水岸融合之優化環境及離岸風電產業政策建置期程、進度及辦法等專案報告，由經濟部長沈榮津、環保署副署長詹順貴、農委會副主委李退之及相關單位人員出席備詢。



民進黨籍立法委員管碧玲拿出33年前自己家的帳本，三口之家不含房租、奶粉錢，一年支出就要新台幣32.5萬元。媒體報導如1996年12月薪資為2萬642元，1993年徵人廣告如房屋仲介月薪4萬、電器行送貨員月薪3萬，相較今油價、油價、物價高漲，利率下跌，薪資原地踏步。



管碧玲建議，經濟部應該展開全面普查分析，建立「我國勞動市場合理之薪資表資料庫」，作為第三方參照系統，刺激民間薪資調整，避免低薪成為常態，並列為臨時提案；總統蔡英文也曾說，台灣起薪低，她的最低工資夢想數字是3萬元。



沈榮津回應，經濟部會跟勞動部等主管機關來協調。管碧玲認為，產業的發展跟利潤都是由經濟部主管，希望經濟部積極以對。



不過，經濟部認為主管機關還是國發會及勞動部，最後透過臨時提案，由國發會及勞動部進行普查，建立相關合理薪資資料庫。1061228