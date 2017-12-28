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立院審都更條例 民團：應禁止自劃都更

發稿時間：2017/12/28 13:36

最新更新：2017/12/28 14:24

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立法院內政委員會28日審查都市更新條例修正草案，反迫遷連線說，行政院版草案雖全文修正，但對於造成都更亂象的條文卻沒有實質變革，呼籲應禁止自劃都更、廢除代拆條款。中央社記者陳俊華攝　106年12月28日立法院內政委員會28日審查都市更新條例修正草案，反迫遷連線說，行政院版草案雖全文修正，但對於造成都更亂象的條文卻沒有實質變革，呼籲應禁止自劃都更、廢除代拆條款。中央社記者陳俊華攝　106年12月28日

（中央社記者陳俊華台北28日電）立法院內政委員會今天審查都市更新條例修正草案，立委尤美女及反迫遷連線等民團召開記者會，質疑政院版草案對於造成都更亂象的條文沒有實質變革，呼籲應禁止自劃都更、廢除代拆條款。

內政委員會今天逐條審查都市更新條例修正草案。民主進步黨籍立法委員尤美女上午與反迫遷連線執行委員黃慧瑜、台灣人權促進會居住權倡議專員林彥彤等人在立法院舉行記者會。

尤美女說，政府一直說有很多房子年久失修、危險老舊需要重建，在具有公益性、必要性情況下，政府會劃設都市更新地區，並有都市更新計畫做為指導，依照計畫內容再去劃設都更單元，但在台灣經常看到「孤島式」的都更。

尤美女表示，因現行法允許在非更新地區自行劃設更新單元實施都更，造成絕大多數更新案集中在非迫切需要地區；政院版草案卻保留自行劃設更新單元的條文，未來推動都更成果恐怕與現況相差無幾，應禁止自劃更新單元，才能讓量能投入真正需要都更的地區。

淡江大學建築系助理教授劉欣蓉說，政院版草案中還是保留代拆條款，保留實施者可代為拆除或是請求當地主管機關代為拆除的權力；代拆條款與都更目的的正當性、合憲性不足，政府本來就沒有替私人強制拆除的義務，應廢除代拆條款，讓私人實施的都更案回歸私權關係。

林彥彤說，政院版條文中，公辦都更竟然允許由民間建商擔任實施者，「政府開了嚴重後門」，規劃、整合、執行都由私人建商包辦，讓建商打著公辦都更之名上下其手，謀取最大利潤，造成政府、建商、住戶三輸的局面。他要求，行政院絕對不可以把公辦都更實施者委由民間執行。1061228

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