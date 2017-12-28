/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 註冊率役政署桃園國際機場五月天
>rss

賴清德：修正財劃法 地方縣市肯定

發稿時間：2017/12/28 15:41

最新更新：2017/12/28 15:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社台北28日電）行政院長長賴清德宣布研議行政區重劃，並提「財政收支劃分法」修法版本。地方縣市首長均認為財劃法早就應該修改，是當務之急。至於台北、高雄及嘉義縣等對行政區重劃，持樂觀其成態度。

賴清德昨天在行政院年終記者會指出，擬定均衡地方發展的三個方向，明年將研擬行政區重劃，解決公務員同職務不同職等問題；修正財政收支劃分法給地方更多經費；以及地方創生，發展地方經濟。

台北市長柯文哲今天說，台灣有六個直轄市的設計很奇怪，同意要行政區重劃，他說，除了對於當年設計六都概念感到不解，也強調，要改也可以，但要改好，不要愈改愈差就好。

台中市長林佳龍說，期盼中央在財政分配方面能一套設計，鼓勵地方政府積極發展經濟與文化、觀光特色，並將這些發展的歲收多留在地方運用；他說，台灣現有六都，新成立直轄市正處於初期快速發展階段，許多交通、水利、環境等基礎工程，都需要中央挹注更多資源。

桃園市長鄭文燦表示，同意「財政收支劃分法」修法，目前財政資源過於集中，尤其直轄市由二都變為五都、再改制為六都後，原本已有較高財政資源的地方政府保障財源，仍比其他縣市多，相對於最後改制的桃園市及其他16縣市，顯然是不公平。他也表示，桃園升格直轄市剛滿3年，沒有整併與否的問題。

台南市代理市長李孟諺表示，台南縣市2011年整併，進步有目共睹，從歷史發展及地理環境來看，台南市和鄰近縣市緊密相依；若中央有意進行六都整併隔壁縣市，台南市願意配合政策。至於財政收支劃分法修法，台南市政府財政稅務局副局長沈盈如建議，應把餅做大，將全部營業稅收納入統籌分配，擴大各縣市財源。

高雄市政府表示，樂見賴清德展現魄力、解決實際的問題，期盼中央以國土計畫的高度進行通盤檢討，並重新審視全國的產業佈局，以確立國內的區域及產業分工，進而實質地改善區域發展不平衡。因為，行政區重劃及財劃法的修法因牽涉層面過廣，皆已擱置多時，且六都當時倉促升格，相關法令確有未竟之處。

苗栗縣長徐耀昌指出，早期苗栗和新竹統稱為新竹州，因人口增長，才劃設苗栗縣、新竹縣以及新竹市，但自從設置六都後，因財政收支劃分法明顯不公平，導致居住在省轄縣市地區民眾，成為「二等公民」。

徐耀昌表示，中國大陸13億人口，也不過4個直轄市，反觀台灣已經六個直轄市，不符合比例原則，因此行政區劃分除了合併選項外，六都存在的「必要性」，也應納入檢討，他說，目前財政收支劃分其中有6成用在六都，台灣省所屬縣市只分到4成，改善財劃法才是當務之急。

屏東縣長潘孟安表示，過去「財政收支劃分法」單以人口為依據，以屏東縣為例，人口雖只有83萬人，但土地面積不輸給六都任一個，這些縣境都需要經費去維護修繕，所以不單用人口計，建議納入面積重新規畫。

嘉義縣長張花冠說，行政區重劃，她樂觀其成且盼加速規劃，台灣區域發展不均與城鄉差距，六都時代更加嚴重，六都成為名副其實的磁吸怪獸。

澎湖縣長陳光復說，澎湖縣由所轄90個大小島嶼所組成，土地面積小，僅有127平方公里，人口也僅有10萬餘人，在中央財政收支劃分，所占的比例相對少，但澎湖四面環海，還要兼理海洋事務，未來希望在財政收支劃分下，希望可納入海域管轄的部分，以增加財政的補助。

彰化縣長魏明谷說，他主張把縣廢掉改市，大家都直屬中央，也希望訂定福利基本法，人人福利都平等。像是宜蘭、花蓮縣等都改稱呼為宜蘭市、花蓮市，這樣當地的民眾才不會覺得自己是二級國民，心裡不會不平衡，大家都直屬中央。1061228

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP